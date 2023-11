Zato s posebnimi izobraževalnimi programi spodbuja tudi zasebne pobude, kako čim bolje uporabiti stvari, ki bi jih sicer zavrgli. Falkejeva, ki je v svojem salonu vsak dan pometla na kilograme mokrih postriženih las, je na idejo, kako jih uporabiti, prišla po naključju, ko sta s sestro gledali dokumentarno oddajo o tem, kako so prebivalci Mavricija, ki so se hoteli zavarovati pred oljem, razlitim iz nasedle ladje, za to uporabili lase, ki so jih natlačili v nogavice. Falkejeva pravi, da imajo lasje posebno lastnost, da nase vežejo maščobo, po njenih besedah jo kar »požrejo«. Ko je morala zaradi pandemije covida zapreti salon, je svojo idejo skupaj s prijatelji tudi uresničila. Njen mož je v 30 frizerskih salonih v mestu zbral 125 kilogramov las, ki so jih dali v odslužene kompresijske nogavice, oboje bi sicer končalo v smetnjaku. Od takrat je ideja napredovala in sedaj lase s pomočjo posebnega stroja zrežejo in stisnejo v posebno flisno tkanino, ki lahko služi tudi kot filter pri meteorskih vodah na cestiščih. Ves projekt so Falkejeva in njeni prijatelji doslej vodili kot prostovoljci, sedaj pa razmišljajo, da bi iz izvirne ideje z ustreznimi partnerji lahko razvili tudi donosen posel.