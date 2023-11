Populacija snežnih morskih pajkov se je namreč zmanjšala s približno osmih milijard leta 2018 na zgolj milijardo leta 2021. Biolog Cody Szuwalski je s sodelavci z aljaškega ribolovnega znanstvenega inštituta raziskal, kaj je bilo vzrok milijardnega zmanjšanja populacije snežnih morskih pajkov, za katere so še leta 2018 napovedovali, da jih je neomejeno veliko, kar so z veliko naklonjenosti sprejeli ne le ribiči na Aljaski, temveč tudi v mnogih kulinaričnih templjih, saj so rakovice cenjen del marsikaterega prefinjenega jedilnika. Szuwalski je s sodelavci ugotovil, da je izginotje oziroma množično umiranje rakovic posledica segrevanja Beringovega morja in toplotnega šoka med letoma 2018 in 2019. Dvig temperature oceana naj bi povzročil povečane potrebe po hrani pri omenjenih rakovicah, te naj bi ob povišanjih temperaturah morja potrebovale štirikrat večjo količino hrane, kot jim je za preživetje zadostovala dotlej. Hrane, ki bi zadostila njihovim povišanim potrebam, pa v morju preprosto ni bilo na voljo, več milijard rakovic je torej umrlo zaradi lakote.