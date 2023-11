Nepreslišano: Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic

Verjamem, da si veliko ljudi predstavlja, da je to enostavno urediti, a ni. Zdaj ko bomo v Ljubljani začeli graditi Ljubljanski potniški center, bo ves železniški promet v prestolnici močno oviran. Ovirana bosta potniški in tudi tovorni železniški promet in verjamem, da bo potem šal še več, ampak temu se ne moremo izogniti, če želimo imeti železniški promet in železniško postajo primerljiva z evropskimi državami. Ali gradiš in zapreš, ali pa pustiš in je vsako leto še hujše. Ne bom iskal izgovorov in vam razlagal, da je enako pri gradnji avtocest ali pa v zdravstvu. Dejstvo je, da imamo v zadnjih letih ogromno investicij in da bodo po letu 2026, ko bosta zgrajena še Ljubljanski potniški center in tir proti Kopru, storitve veliko boljše. Tudi vlakov bo bistveno več, se pravi, da bomo imeli višjo frekventnost. Podobno bi vam lahko odgovoril glede avtocest. Nekoč, ko so se avtoceste gradile, je bilo treba čakati v dolgih kolonah proti morju, danes pa si niti ne predstavljamo več, kako bi bilo, če avtocest ne bi imeli.