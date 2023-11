Grafiti na kulturni dediščini

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so se na facebooku odzvali na izjavo podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič iz Levice, ki je na istem družbenem omrežju po odprtju Centra Rog med drugim zapisala: »Od kdaj so grafiti na stenah nekega urbanega objekta problem?« Poleg tega se še sprašuje, ali si želimo Centra Rog brez grafitov in ali je Center Rog morda borzna hiša ali banka. Na ZVKDS so izpostavili, da je nekdanja tovarna Rog kulturna dediščina in da je posebnost njegov industrijski karakter, ki se izraža tudi v njegovi materialnosti, navzven še posebej v obdelavi fasad.