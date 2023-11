Že nekaj let občina otroke ljubljanskih vrtcev brezplačno vključuje v programe drsanja in krosov v okviru programa Mali sonček. Program ima štiri stopnje, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo glede na starost udeležencev. Ob prehodu v osnovno šolo so otroci vključeni v program Zlati sonček, ki je zastavljen kot nadgradnja vrtčevskega programa. Oba programa se izvajata v sklopu šolskega pouka, učenci pa se lahko vključijo tudi v popoldanske dejavnosti v programu Krpan.

Učenci nekaterih osnovnih šol so že vključeni v brezplačne programe Naučimo se plavati, Gremo na kolo in Gremo na golf, do leta 2028 pa nameravajo vanje vključiti vse osnovne šole. Doslej so vse šole sodelovale le pri tečajih plavanja, okoli 1300 učencev je sodelovalo na tečaju Gremo na kolo in 900 pri spoznavanju golfa. Učenci so se lahko preizkusili tudi v gorskem kolesarjenju, kjer jih je sodelovalo 950.

Projekt Gremo na golf uspešen

Prvi osnovnošolci so se z golfom začeli spoznavati v začetku leta. V sodelovanju z Racman Golf klubom je občina podprla tečaje golfa v Mladinskem golf centru v Stanežičah, kjer naj bi bile razmere najugodnejše za začetnike. V projekt so kasneje vključili tudi dijake, študente in upokojence. Tečaj učencev četrtih razredov naj bi potekal dvakrat tedensko po dve šolski uri, učenci pa bodo spoznali pravila obnašanja na golf površinah, osnove golfa in preizkusili vse tipe udarcev. Precejšnje zanimanje za program so pokazali srednješolci in upokojenci, ki so štiriurne skupinske tečaje preizkusili med prvimi.

V prihodnjem letu načrtujejo ponovitev ljubljanskega festivala športa, ki se ga je udeležilo več kot 5000 otrok. Več pozornosti bodo namenili rednemu izvajanju športnih meritev po programu Slofit, ki vključuje tudi športnovzgojni karton. Povečali bodo število animacijskih programov po pouku za otroke, ki niso vključeni v tekmovalni šport, na otokih športa v vsaki četrtni skupnosti bodo omogočili strokovno vodene vadbe, ki bodo potekale enkrat tedensko, in vsaj enkrat mesečno izvedli množični športni dogodek za mlade.

Več obnov športnih objektov

V obdobju med letoma 2018 in 2023 so na občini izvedli več investicij v športno infrastrukturo. Kot največje so izpostavili športni center Baza v Štepanjskem naselju, energetsko prenovo kopališča Tivoli in dvorane na Kodeljevem, prenovo hokejske dvorane v Hali Tivoli, teniško igrišče v Parku Vič, dve novi vadbeni igrišči v Stožicah, skate park v Stožicah, park za rolkanje pod Fabianijevim mostom in skate park v Tivoliju, obnovo športnih igrišč pod Halo Tivoli, 16 novih otokov športa za zunanjo rabo, kolo parke Nove Fužine, Štepanjsko naselje, ob Cesti v Gorice, Novo Brdo in Podutik ter prenovo košarkaških igrišč Gorana Dragića v Tivoliju in Luke Dončića v Savskem naselju.