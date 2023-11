Najbolj burno vremensko dogajanje je bilo ponoči, padavine pa so do jutra oslabele, zato je Arso zjutraj omilil vremensko opozorilo na rumeno, na Primorskem pa zaradi močnega vetra velja oranžno opozorilo. Poplavna nevarnost se medtem s porečja Save seli na porečje Drave. Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je povedal, da so zjutraj zaradi možnosti poplavljanja Drave sprožili celoten alarmni sistem na Dravi od Koroške do Podravja.

Drava je najprej poplavljala v Dravogradu, zdaj pa se v Spodnjem Podravju razliva na običajnih območjih, a večjih težav za zdaj ni. Pretok Drave sicer še narašča. Po besedah hidrologa Arsa Janeza Polajnarja so možne obsežnejše poplave na območju pod Mariborom, poplavni val pa naj bi vztrajal do noči na nedeljo. Narasli sta tudi Dravinja in Pesnica.

V Dravogradu je Drava dopoldne prestopila bregove, zato so ob Ribiški poti preventivno evakuirali devet objektov oziroma 15 ljudi, je povedal poveljnik občinske civilne zaščite Bojan Zavec. Narasle vode, predvsem podtalne, poplavljajo na drugi strani Drave, na območju ob izlivu Meže. Ponekod na Koroškem so imeli težave tudi zaradi plazov.

Za nedeljo oranžno opozorilo za jugozahod države

Arso je za nedeljo izdal oranžno opozorilo za jugozahod države zaradi napovedanega močnega vetra, zaradi obilnih padavin pa za severozahod države. Količina padavin bo blizu 100 milimetrov v dobrih 12 urah, a to zaradi predhodne namočenosti terena ni povsem brezskrbna situacija, je na novinarski konferenci dejal meteorolog Arsa Brane Gregorčič.

Ob obisku na Tolminskem je minister za obrambo Marjan Šarec napovedal, da bo uprava za zaščito in reševanje naslednji teden pozvala k prijavi škode oziroma intervencijskih stroškov občin in tudi gasilskih organizacij. Če se bo po nedelji vreme umirilo, bodo lahko intervencijske stroške popisali in sredstva nakazali Gasilski zvezi Slovenije, da jih bo povrnila gasilskim društvom, uprava za zaščito in reševanje pa občinam.

Brez novih težav v Baški grapi

Danes deževje v Baški grapi ni povzročilo novih težav, tudi hudourniške vode niso dodatno poplavljale stanovanjskih objektov, saj so z gradbeno mehanizacijo na problematičnih točkah sproti odnašali hudourniški material, je pojasnil župan Tolmina Alen Červ. Na Tolminskem je bilo sicer nekaj zalitih kleti, podrtih dreves in poplavljenih cestišč.

Zaradi poplavljanja objektov so gasilci posredovali v Kanalu, tamkajšnji osnovni šoli pa so dostavili protipoplavne vreče. Tudi v Selu v občini Ajdovščina je voda ogrožala stanovanjski objekt. Podrta drevesa, voda in nanosi pa so ovirali promet na nekaterih cestah. Po nočnem deževju so začeli pretoki rek v jutranjih urah naraščati. Poplavljale so reke v zgornjem Posočju, porečju Save Bohinjke, Sava v zgornjem toku ter Reka pri Ilirski Bistrici.

V Piranu je poplavljalo morje

Ponekod na Primorskem je nekaj težav povzročil veter, poplavljalo je tudi morje v Piranu, nekaj gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Zaradi obilnih padavin je ponoči meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole. Zaradi močnega vetra so v četrtek popoldne zaprli Luko Koper, ki so jo ob 2. uri zjutraj spet odprli, saj je veter oslabel.

V občinah Ljubljana, Kamnik, Medvode in Litija je noč kljub obilnim padavinam po pojasnilih poveljnikov občinskih civilnih zaščit minila mirno in brez posebnosti. Sava je sicer zjutraj poplavila cesto Jevnica-Laze in območje med Senožeti in Jevnico. Stanje na plazu Blate pa je ostalo nespremenjeno, je dejal poveljnik civilne zaščite Kamnik Tomaž Zabavnik.

Narasli vodotoki na Gorenjskem

Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča. Narasli so tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš.

V Kranju je narasla Sava dosegla in prekrila kanalizacijsko cev pod mostom pri Planiki. Če bi jo Sava poškodovala, bi se lahko zgodila velika ekološka katastrofa, so opozorili na Mestni občini Kranj. Direktorica Direkcije RS za vode Neža Kodre pa je opoldne na novinarski konferenci dejala, da je vodotok upadel in da te grožnje ni več.

Na Bohinjskem se je sprožilo več zemeljskih plazov

Na Bohinjskem se je ob deževju sprožilo več zemeljskih plazov, največ v vasi Podjelje. Gasilci so pomagali prečrpavati vodo na 36 lokacijah, predvsem v vaseh Kamne, Gorjuše in Koprivnik. Težave so povzročale predvsem meteorne vode in potoki, pa tudi hudourniki, zaliti so številni travniki. Težave je povzročala tudi podtalnica, ki je bila marsikje tako močna, da je drla v kleti.

Ponoči je poplavljala tudi reka Reka in ogrožala stanovanjske hiše in nekaj podjetij, je povedal poveljnik PGD Ilirska Bistrica Marko Kreševič. Meteorna voda je minulo noč ogrožala in poplavljala objekte v Jablanici, Novokračinah, Ilirski Bistrici in Jelšanah.