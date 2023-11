Gasilci so do jutra posredovali skoraj stokrat, največkrat na območju Velikovca in Celovca. V Borovljah so namerili veter s hitrostjo okrog 90 kilometrov na uro, je na spletni strani v slovenskem jeziku poročala avstrijska radiotelevizija ORF.

Zaradi neurja je bilo v južnih delih Koroške davi brez elektrike še 1600 gospodinjstev, je sporočilo elektro podjetje Kärnten Netz.

V kraju Berg im Drautal se je zaradi obilnega deževja utrgal zemeljski plaz in zasul stanovanjsko stavbo, pri čemer pa o poškodovanih ne poročajo. V Bistrici v Rožu pa je bilo poškodovanih pet avtomobilov na parkirišču, potem ko so zaradi neurja nanje padla drevesa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Deževje je močno prizadelo tudi območje Šmohorja, kjer so narasli potoki in reke prestopili bregove in ponekod poplavljali ceste.

Ponoči so bile zaradi podrtih dreves in plazov zaprte tudi nekatere glavne cestne povezave, med njimi čez prelaz Ljubelj in Korensko sedlo proti Sloveniji, zjutraj pa so Ljubelj znova odprli, še poroča APA.