Pridružili se jim bodo še ameriška glasbena skupina Rage Against the Machine, ameriški country pevec Willie Nelson, ameriška pevka Sheryl Crow in ameriška R & B vokalna skupina The Spinners. Poleg tega bodo Chaka Khan, Al Kooper in Bernie Taupin prejeli nagrado dvorane za glasbeno odličnost. DJ Kool Herc in Link Wray bosta prejela naziv »vplivna«. Posebno čast bodo izkazali tudi ustvarjalcu oddaje Soul Train Donu Corneliusu.

Dvorana slavnih rock and rola, ki ima sedež v Clevelandu, je anketirala več kot tisoč glasbenikov, zgodovinarjev in članov glasbene industrije za izbiro najnovejših članov dvorane.

Prvi mož dvorane John Sykes je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nedavno poudaril, da letošnja množica glasbenikov »odseva raznolike umetnike in zvoke, ki opredeljujejo rock & roll« in izpostavil, da letošnja slovesnost sovpada z 50. letnico hip-hop žanra ter 90. rojstnim dnevom ikone countryja Nelsona.

Missy Elliott bo sicer prva ženska predstavnica hip-hopa, sprejeta v dvorano. Glasbenica, znana po pesmih, kot sta Lose Control in Get Ur Freak On, bo v dvorano sprejeta v prvem letu, ko je izpolnila pogoj za sprejem. Umetnike namreč lahko naprej v dvorano sprejmejo 25 let po njihovi prvi komercialni glasbeni izdaji.

Dvorana slavnih rock and rola je steber glasbene industrije, ki se v zadnjih letih (podobno kot Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti, ki vodi podelitev grammyjev), ukvarja tudi s prenovo svojega ugleda, saj so jo v preteklosti dalj časa kritizirali, da je preveč moška in preveč bela.

V preteklosti so v dvorano med drugim sprejeli Whitney Houston, Aretho Franklin in Madonno, a od leta 1986, ko so v dvorano sprejeli skoraj tisoč ustvarjalcev, je žensk manj kot sto, še navaja AFP.