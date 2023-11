Po pričevanju domačinov so delavci podjetja Hidrotehnik začeli delati že včeraj popoldne. Potem, ko je voda ponoči prebila nasip, so se po navedbah Sneberčana Igorja Kastelica premaknili na nižjo lokacijo, v bližino poligona Kinološkega društva Krim, kjer gradijo protipoplavno pregrado. Na delu so štirje bagri, zemljo vozi okoli 25 tovornjakov. Sava je sicer začela upadati; kot kaže, je šlo za običajne jesenske poplave, ki niso ogrozile naselja. Prebivalci Sneberskega nabrežja so kljub temu noč preživeli v strahu, gasilci so jim razdelili vreče peska, nekateri so si postavili zasilne protipoplavne ograje. Včeraj okoli štirih popoldne so naselje obiskali tudi župan Zoran Janković, Luka Novak iz Oddelka za zaščito in reševanje ter Jure Dolinar iz Gasilske brigade Ljubljana. Takrat so »nemudoma stekli dogovori za ureditev nasipa,« so sporočili z občine, za dodatne informacije pa so nas napotili na Direkcijo RS za Vode (DRSV). Njihove podatke o gradbenih posegih še čakamo. Včeraj so nam iz Kabineta predsednika Vlade sporočili, da so po oceni DRSV nasipi na območju Sneberij ustrezni.