Vaše znanje slovenskega jezika je iz dneva v dan boljše.

Hvala za pohvalo. Trudim se, vsak dan veliko »treniram« in skušam govoriti čim bolj tekoče, a mi vseeno še veliko manjka.

Vsak dan pa veliko trenirate tudi v dvorani, saj bo tudi v tej sezoni vaš glavni konkurent za oba domača naslova spet Calcit Volley. Do zdaj kakšnega večjega presenečenja ni bilo?

Za nami je pet krogov, tako da smo določeno razmerje moči že videli. Zadovoljen sem, da smo dobili vse štiri tekme, čeprav smo na nekaterih od njih imeli nekaj več težav, predvsem mislim na Kranj. A smo vseeno še vedno pri maksimalnem številu točk, tako kot tudi Kamničani. Pohvalil bi svoje soigralce, ki so večinoma resda mlajši, ampak iz dneva v dan napredujejo. Mislim, da so oni prihodnost slovenske odbojke in da bodo čez nekaj let tudi med nosilci slovenske reprezentance.

Vaša letošnja ekipa je mešanica šestih izkušenih odbojkarjev in šestih mladih igralcev. Izkušenejši imate še dodatno nalogo, saj je potrebno imeti z mlajšimi veliko potrpljenja.

Res je, naša letošnja ekipa je mešanica izkušenj in mladosti. Dejstvo je, da moramo imeti starejši igralci potrpljenje s svojimi »šestimi otroki«, kot jih jaz imenujem. A gre za zelo dobre fante, ki se želijo učiti, pomembno pa je, da se tudi hitro učijo. Tako nam je delo v veliki meri olajšano. Zavedamo se, da bomo morali veliko delati, da bi lahko vsak dan napredovali v smer, ki smo si jo začrtali. Imamo dovolj potrpljenja, za lovorike pa se bomo borili šele marca in aprila prihodnje leto, saj letos ne igramo srednjeevropske lige. Tako bomo imeli več časa za trening in verjamem, da bomo, ko bo to najbolj potrebno, tudi najboljši.

Kakšno je vaše mnenje o tem, da ne boste igrali v srednjeevropski ligi?

Mislim, da se je vodstvo kluba pravilno odločilo, ker bi bilo s takšnim igralskim kadrom, kot ga imamo, zelo težko igrati v štirih tekmovanjih. Verjetnost poškodb bi bila večja, pa tudi sicer bo za nas letos pomembneje, da bomo več časa namenili treningom, da bomo marca in aprila pravi. Čeprav sem prepričan, da bomo tudi v evropski Ligi prvakov prikazali dobro odbojko.

V Ligi prvakov niste imeli sreče z žrebom, ki vam je namenil skupino B, v kateri so še italijanski prvak Itas Trentino, francoski prvak Tours in tretja najboljša poljska ekipa, Asseco Resovia Rzeszow.

Resnično nismo imeli sreče s skupino, vse druge so, vsaj na papirju, lažje. Realno se bosta Trentino in Resovia borila za prvo mesto, mi s Tourom pa za tretje. Kot je dejal naš predsednik Rasto Oderlap, se bomo v Tivoliju borili za vsako točko, za vsak niz. Dvorana Tivoli bo naša prednost, upam, da bomo čim dražje prodali kožo Italijanom in Poljakom, s Francozi pa se bomo borili za zmago.

A glavna osredotočenost bo vseeno usmerjena v domače prvenstvo, kjer bo vaš glavni tekmec Calcit Volley, ki ga letos vodi Mladen Kašić?

Kašić se je letos odločil za Calcit Volley, zagotovo zato, ker je bila to zanj najboljša rešitev. Osebno sem bil presenečen, čeprav se je o tem govorilo že aprila, ampak to je njegova odločitev. Sva velika prijatelja izven igrišča, predlani smo bili z njim v ACH Volleyju zelo uspešni, a zdaj smo tekmeci. Dobro vem, kako dela, in vem, da je odličen trener, a mi gledamo nase in na to, kako bomo razvijali svojo igro. Vsak dan napredujemo, vsak dan je boljša kemija med starejšimi in mlajšimi igralci, že kmalu pa se bomo prvič pomerili s Kamničani. Pričakujem, da bo to le eden od številnih dvobojev in da bomo tako v prvenstvu kot v pokalu oboji igrali v finalu. Zagotovo bodo tudi porazi, toda na koncu bo najpomembneje, kdo bo tisti, ki bo v zrak dvignil lovoriko.

Že tretjo sezono igrate v slovenski ligi. Kako vidite njen razvoj? V zadnjih dveh, treh letih se je uveljavilo veliko število mladih odbojkarjev.

Liga je vsako leto kakovostnejša, saj je kar nekaj ekip naredilo korak naprej. Ena od njih je Panvita, ki ima tri zanimive tujce, Mariborčani so vedno nevarni, njihov trener Sebastijan Škorc dela odlično. Žal imajo v tem trenutku težave s poškodbami, zato še niso na maksimumu, a bolj kot bo šla sezona proti koncu, boljši bodo. Veseli me, da poleg nas še štirje klubi igrajo v Evropi, in želim si, da bi vsi prišli čim dlje, saj bi to v prihodnje olajšalo državnemu prvaku uvrstitev v Ligo prvakov. Sicer pa, če sem v zadnjih dveh sezonah vedel, katera bo četrtouvrščena ekipa, letos ne vem. Kamničani in mi smo še vedno korak pred vsemi, tu so potem Mariborčani, nato pa je pet kandidatov za četrto mesto. Tudi zato sem svojim mlajšim igralcem dejal, da letos nismo na nobeni tekmi izraziti favoriti in da bomo zato morali vsak trening in vsako tekmo oddelati stoodstotno.

Poleti se vam je uresničila ena od želja, saj ste v dresu reprezentance Severne Makedonije pred svojimi navijači igrali na evropskem prvenstvu.

Šlo za uresničitev sanj, a ne samo mojih, ampak vseh soigralcev v reprezentanci. Dvorana Boris Trajkovski v Skopju je bila na vseh tekmah polna, gledalci so pripravili krasno vzdušje, tako da smo uživali na tekmah. Z uvrstitvijo v osmino finala smo spisali novo zgodovino makedonske odbojke, kar je tudi maksimum, ki ga je bila ta generacija sposobna narediti. Seveda bi si želel, da bi se uvrstili v četrtfinale ali šli še višje, a sem realist in zelo ponosen na to, kar smo naredili.

Med dobitniki kolajn na EP je bila spet Slovenija. Vas je to presenetilo?

To, kar dela Slovenija, je nekaj neverjetnega. Že osem let je ves čas v vrhu evropske in svetovne odbojke, zato si Tine Urnaut in soigralci zaslužijo čestitke in globok priklon. Če se pred začetkom reprezentančne sezone ne bi poškodoval Tonček Štern, bi se Slovenija na EP borila tudi za kaj več kot le za tretje mesto. Prav tako ne smemo pozabiti, da se je v polfinalu proti Poljski poškodoval Gregor Ropret. Osebno zelo cenim Uroša Planinšiča, všeč mi je, kako igra, a na takšnih tekmah še nima izkušenj,. Prvič je bil v takšni vlogi, kajti do zdaj sta Ropret in Dejan Vinčić nosila glavno breme. Ta dva trenutka sta morda odločala o tem, da Slovenija ni osvojila naslova evropskega prvaka in da si ni že na Japonskem zagotovila nastopa na olimpijskih igrah. A sem prepričan, da se bodo nanje uvrstili prek Lige narodov.

Ali ima Urnautova generacija svoje naslednike?

Prepričan sem, da jih ima. To vidim v slovenski ligi, kjer je veliko kakovostnih mladih igralcev, zato ima slovenska odbojka sladke skrbi. Drugače je recimo pri nas v Severni Makedoniji, kjer tega nimamo.