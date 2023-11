Lepotni spanec

Osebje v klicnem centru za nujne primere je vajeno vsega hudega. Slišali so skoraj že vse. V ponedeljek se je eden od njih sredi popoldneva oglasil na klic moškega iz Straže pri Raki, ki naj bi ga napadel sosed. »Udaril me je,« je povedal tistemu, ki je dvignil slušalko. Policisti so se nemudoma odpravili na pot, na kraju pa (napadenega) prijavitelja našli spati. »Bil je v globokem počitku. Stežka so ga predramili, da bi jim razložil, kaj se je zgodilo,« so stanje klicatelja opisali na policiji in dodali, da je kazal vidne znake opitosti. Po pogovoru s sosedi so se odločili, da je bila prijava lažna, zaradi česar bo dobil položnico.

Ni šlo po načrtu

Zelo slabo se je na tatinski podvig pripravila 57-letnica, ki je sredi belega dne na Viču vlomila v hišo in ukradla nekaj sto evrov gotovine. No, verjetno pač ni računala na to, da jo bodo ujeli stanovalci. Osumljenko sta namreč prijeli ženski, ki tam živita. Med poskusom pobega je eno celo poškodovala. Nemirno gospo sta s pomočjo sosedov uspeli zadržati do prihoda policije. Ta ji je zasegla tako denar kot vlomilsko orodje. Odprtih ust pa so med vlomom v hiši v Litiji ostali tudi trije moški, ki so v spalnici njune domače hiše naleteli na – kakšno presenečenje! - speča stanovalca. Kdo se je bolj ustrašil, ni povsem jasno, jo je pa trojica ucvrla iz hiše. Samo mislimo si lahko, da Litijčana tisto noč najverjetneje nista več zatisnila oči.

Udarci brez razloga

Spanje pravičnega je pred dnevi prekinil tudi nepridiprav, ki se je na Primorskem spravil na nič hudega slutečega moškega. 32-letni moški je namreč spal na klopci pred nočnim lokalom oziroma nakupovalnim središčem v Kopru, ko so ga iz sna prebudili udarci. Policistom je razložil, da ga je neznanec napadel brez razloga in začel udrihati po njem. Moškega je policija izsledila, sumijo ga nasilništva.

Pozor, prašiči na cesti

Policija, strokovnjaki pa tudi mediji nenehno opozarjamo, kako zelo nevarne so ceste, če na njih nismo pazljivi. Čeprav se včasih zdi, da ni čisto tako, se ljudem to še nekako da vbiti v glavo, živalim pač ne. In tudi te so včasih udeleženke v prometu, če si to želijo ali ne. Sploh v jesenskih mesecih je na cestah veliko srn, damjakov, ježev, zajcev, prašičev. Ti so bili v nočni izvidnici tudi prejšnji konec tedna, ko so okoli tretje ure ponoči na štajerski avtocesti povzročili pravo dramo. Voznik avta in tovornjaka sta namreč naletela na celo skupino divjih prašičev, ki se je zagnala na avtocesto. Trčenju se nista mogla izogniti. V avtu so bili poškodovani trije, več živali je poginilo. Takšna bližnja srečanja svinj in vozil niso prav nič nenavadna. Julija letos smo poročali, kako je sredi noči na primorski avtocesti v dva prašiča trčil en avto, drugi pa se jima je izognil, a se je prevrnil na streho. Pa še to – pred skoraj desetletjem so zaradi dveh povoženih divjih svinj začasno celo zaprli gorenjsko avtocesto, da so lovci uspeli preventivno prečesati okolico. Obstajala je namreč velika verjetnost, da se jih v bližini potika cel trop.

Tarantela da te kap

Zadnje čase nevarnost na slovenskih cestah predstavljajo tudi medvedi, ki jim človek prav tako krči naravni prostor in jih podi v »izgnanstvo«. Medvedi tu in tam prekrižajo pot tudi kakšnemu turistu v ameriških nacionalnih parkih. Pred kratkim je v enem od njih nastal prometni zamašek, ker so se ljudje želeli slikati in cartati z mladičem. A če je to za večino (razen za medvedka!) lepa izkušnja, si bo švicarski turist nedavni obisk v Dolini smrti zagotovo zapomnil do konca življenja. Povzročil je namreč hudo prometno nesrečo, v kateri se je poškodoval kanadski motorist, ko se je zaletel v zadek avtodoma. Vzrok nesreče? Tarantela sredi ceste, zaradi katere je stopil na zavoro. Pajek, ki v povprečju meri dobrih trinajst centimetrov, skupaj z nogami pa dvakrat več, je nesrečo preživel.