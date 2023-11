Evropski poslanec je v izjavi obsodil »neusklajena politična stališča« predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in Evropskega parlamenta. Ta po njegovi oceni v unijo vnašajo zgolj razdor, potrjujejo omenjeno dvoličnost ter ne prispevajo k hitri prekinitvi ognja in rešitvi humanitarne krize v Gazi, so sporočili iz njegove pisarne.

»Slovenija se mora na vsak način takšnem pristopu upreti in vedno zagovarjati mednarodno in humanitarno pravo, ki je v takih primerih popolnoma jasno,« je poudaril Brglez in dodal, da ugotavlja, da EU v praksi žal ni naredila še nobenega konkretnega koraka v smeri, da bi palestinsko gibanje Hamas izpustilo izraelske talce, Izrael pa bi prenehal z bombardiranjem Palestincev.

Ob tem je opozoril, da gre pri enačenju Palestincev in »terorističnega gibanja Hamas« za napako in zavajanje. Po njegovih besedah bo morala EU, če bo v odnosu do bližnjevzhodne krize ravnala tako, kot doslej, prevzeti tudi del krivde za kazniva dejanja Izraela nad prebivalci Gaze.

Glede reakcije ministrstva za zunanje in evropske zadeve je Brglez dejal, da gre v pravo smer. »Izdatno povečanje humanitarne pomoči Gazi in glasovanje v Generalni skupščini nas je postavilo na pravo stran zgodovine,« je ocenil, a poudaril, da je to samo začetek.

Dodal je, da prihajajoče članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov poleg prestiža pomeni tudi zavezo, da se bomo zavzeli za takojšnjo prekinitev ognja, vzpostavitev humanitarnih prehodov ter predvsem spoštovanje mednarodnega prava in prava oboroženih spopadov.