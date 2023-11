Na novinarski konferenci so pojasnili, da je bila minula noč burna. V hribih je pihal res viharen veter, na Kredarici s sunki do 185 kilometrov na uro. Količina padavin v Posočju in na bohinjskem koncu je medtem presegla 200 litrov na kvadratni meter.

Sobota bo po Gregorčičevih besedah prinesla mirno vreme. V noči na nedeljo je predvidena nova vremenska fronta, ki pa bo predvidoma vendarle nekoliko manj izrazita, kot je bila ta minulo noč, je pojasnil Gregorčič.

Arso je stopnjo vremenskega opozorila danes zjutraj spustil na rumeno, z izjemo jugozahoda Slovenije, kjer zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra za popoldne še vedno velja oranžno opozorilo, je še pojasnil Gregorčič.

Po besedah hidrologa Arsa Janeza Polajnarja je poplavni dogodek danes prešel v drugo fazo. Hudourniška voda z območja Gorenjske, zlasti z območja Bohinja in zgornjega Posočja sedaj postopno odteka proti osrednji Sloveniji. Sava je v okolici Ljubljane že dosegla svoj maksimum, in sicer 1200 kubičnih metrov na sekundo. Visokovodni val se sedaj pomika proti Zasavju, potem pa proti Posavju in Hrvaški.

Večje poplavno žarišče pa je trenutno na reki Dravi, ki je z dotokom iz Avstrije že močno narasla in trenutno poplavlja v Dravogradu. Na vstopu v državo ima Drava po Polajnarjevih besedah pretok okrog 1800 kubičnih metrov na sekundo.

»Ta poplavni val se bo tekom popoldneva in pa noči na soboto širil proti spodnjemu toku reke Drave, tako da lahko ponekod pričakujemo tudi nekoliko bolj obsežne poplave Drave kot običajno, zlasti na območju pod Mariborom, torej to območje med kanalom in pa staro struga Drave,« je poudaril Polajnar.

Zvečer in ponoči bodo ogrožena tudi naselja dolvodno za Markovci proti hrvaški meji. Hidrologi pričakujejo, da bo poplavni val na Dravi v Sloveniji vztrajal nekje do noči na nedeljo.

Direktorica Direkcije RS za vode Neža Kodre je dejala, da so že v četrtek na ogroženih območjih od Obale, Posočja do območij zgornje in srednje Save izvajali intervencijske nujne ukrepe za zmanjševanje nevarnosti, ki bi lahko nastopila ob povečanih vodostajih.

Ponoči so ob potrebi aktivirali tudi suhe zadrževalnike, da so zadržali poplavne valove in v sodelovanju s civilno zaščito vzpostavljali pretočnost vodotokov. Z dežurstvi in interveniranjem pa bodo zdaj nadaljevali v porečju Drave, sploh popoldne in preko noči, ko bo začela poplavljati.

Ko bodo vodostaji po Sloveniji to omogočali, pa se bodo vrnili k izvajanju t. i. izrednih ukrepov, ki so jih izvajali pred obilnim deževjem v zadnjih dneh, in nadaljevali sanacijo po avgustovskih poplavah.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je povedal, da so v današnji noči in jutru skupaj zabeležili 180 dogodkov, a vsi niso povezani z obilnimi padavinami. Predvsem je opozoril na možnost poplavljanja Drave, zato so sprožili celoten alarmni sistem na Dravi od Koroške do Podravja. občinam so izdali tudi nekaj protipoplavnih vreč.

Ob tem se je zahvalil vsem pristojnim, ki so se na obilne padavine dobro pripravili. Izpostavil je pripadnike civilne zaščite v Baški grapi, ki jim je deževje sicer danes prizaneslo, so pa imeli »dobro vajo«. Tam sicer še vedno odpravljajo posledice nalivov iz prejšnjega tedna na vodotokih in cestah.