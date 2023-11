V Dravogradu je na terenu okoli 70 gasilcev, ki so objekte ob Dravi na Ribiški poti pomagali tudi preventivno zaščititi, ko pa se je voda začela približevati objektom, so se odločili za evakuacije.

Trenutno imajo dravograjski gasilci kar nekaj dela tudi na drugi strani reke, na območju, kjer se v Dravo izliva Meža, v katero malo pred Dravogradom priteče tudi reka Mislinja. Iz objektov na drugi strani Drave trenutno poteka prečrpavanje vode, objekte pa tam bolj ogroža narasla podtalnica, je povedal Zavec.

Po podatkih dravograjske civilne zaščite zdaj že nekaj časa pretok Drave ne narašča in je stabilen pri okoli 1700 kubičnih metrih na sekundo. Glede na zadnje informacije, ki jih imajo, naj bi bil danes do 18. ure pretok podoben, to je od 1700 do 1800 kubičnih metrov na sekundo.

Tako v Dravogradu kot v Vuzenici se je zjutraj zaradi naraščanja pretoka Drave sprožila sirena za opozorilo na nevarnost, nato pa so nekaj pred 9. uro v Dravogradu zaradi naraščanja reke aktivirali še sireno za neposredno nevarnost.

V Vuzenici je po besedah župana Franja Goloba Drava ponekod prešla rob obrežja, ni pa doslej poplavljala. Že od zgodnjega jutra so aktivirani gasilci, ki so s protipoplavnimi vrečami in folijo pomagali zaščititi najbolj izpostavljene objekte, trenutno pa je že poldrugo uro po podatkih župana pretok Drave stabilen pri približno 1700 kubičnih metrih na sekundo. Glede na prejete informacije pričakuje, da se bo stanje čez dan umirjalo, je povedal za STA.

Z nekaterih lokacij po Koroški medtem poročajo o težavah zaradi zemeljskih plazov. Z Mestne občine Slovenj Gradec so sporočili, da se je zaradi močnega deževja znova sprožil plaz v Velunji. Zasul je lokalno cesto, zato je ta do nadaljnjega zaprta, so pa delavci že na terenu. Ravenski gasilci so posredovali na zasuti cesti na območju Strojne, občasne težave z naplavinami so bile dopoldne na cesti Prevalje-Mežica.

