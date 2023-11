Trumpova sinova zavrnila obtožbe o poslovnih prevarah

Eric in Donald Trump mlajši sta v četrtek na newyorškem sodišču zavrnila obtožbe, da sta sodelovala in vedela za poslovne prevare njunega očeta in podjetja Trumpova organizacija, krivdo za morebitne nepravilnosti pa sta zvalila na računovodje, poročajo ameriški mediji.