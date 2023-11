Število smrtnih žrtev neurja v Toskani je naraslo na šest, potem ko so eno od dveh oseb, ki sta bili od četrtka pogrešani, našli mrtvo, je sporočila firenška prefektura. V deželi veljajo izredne razmere, pristojni pa si prizadevajo ponovno vzpostaviti oskrbo z elektriko za okoli 48.000 odjemalcev.

Dve osebi sta še vedno pogrešani. Po besedah ministra za promet in podpredsednika italijanske vlade Mattea Salvinija je zaradi razmer v Toskani, predvsem v okolici Firenc, močno upočasnjen promet hitrih vlakov med Milanom in Rimom. Poleg Toskane je neurje Ciaran v Italiji najbolj prizadelo dežele Piemont, Lombardija, Benečija (Veneto) in Furlanija - Julijska krajina. Na obalah Tirenskega morja nevihte zaradi jugozahodnega vetra pričakujejo v soboto popoldne.

V Neaplju so bila danes v skladu z odlokom župana Gaetana Manfredija zaprta pokopališča in šole, potem ko so meteorologi za območje izdali vremensko opozorilo pred bližajočim se neurjem, navaja Ansa.

Neurje je medtem dolino Rezije ob meji s Slovenijo odrezalo od sveta, saj so bili pristojni zaradi materiala, ki so ga prinesle poplave vode, primorani zapreti pokrajinsko cesto med dolino in Podklancem, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik.

V kraju Milje, prav tako ob meji s Slovenijo, pa so zaradi poplavljenega cestišča za promet zaprli cesto proti Lazaretu. Blizu mejnega prehoda Lazaret je civilna zaščita skupaj z gasilci zjutraj odstranila drevesa in nekaj kamenja, ki jih je tja prinesel manjši plaz. Okrog 8. ure so v Miljah zaradi visoke plime zaprli tudi manjše pristanišče, za promet pa je zaprt tudi miramarski drevored med ulico Boveto in križiščem za Miramarski grad. Tako za vozila kot za pešce je zaprta tudi cesta, ki s križišča vodi na grad.

Razmere so kritične

»To, kar se je nocoj zgodilo v Toskani, ima ime: podnebne spremembe,« je na družbenem omrežju X zapisal toskanski guverner Eugenio Giani in zatrdil, da v regiji še nikoli niso zabeležili tako velike količine dežja v tako kratkem času. Po njegovih besedah je med mrtvimi tudi 85-letni moški, ki so ga našli utopljenega v njegovi hiši.

Dodal je, da si energetsko podjetje Enel prizadeva ponovno vzpostaviti oskrbo z elektriko za okoli 40.000 odjemalcev, med drugim z generatorji. »Pred nekaj minutami sem govoril s premierko Giorgio Meloni in sprejemajo se ukrepi za uvedbo izrednih razmer pred zasedanjem vlade, ki naj bi se začelo ob 11. uri,« je pojasnil.

V palači Chigi v Rimu so izrazili sožalje svojcem žrtev. Kot so zapisali v izjavi, premierka Meloni »z zaskrbljenostjo spremlja razvoj katastrofalnih dogodkov« in je v stalnem stiku s pristojnimi. Solidarnost s prizadetimi je izrekel tudi predsednik države Sergio Mattarella, poročajo tuje tiskovne agencije.

Župan Firenc Dario Nardella je medtem sporočil, da so razmere v regionalni prestolnici kritične, saj narašča gladina reke Arno. Tamkajšnja civilna zaščita je sporočila, da so pogrešani trije ljudje. V celotni Toskani so sicer gasilci opravili več kot tisoč intervencij. V Livornu je tudi blokiran pristaniški promet.

Razmere so alarmantne tudi v Milanu, kjer je policija zaradi obilnih padavin zaprla ceste ob reki Sevesi. Ta sicer še ni prestopila bregov, a njena gladina nevarno narašča. Civilna zaščita, ki ji ponekod pomaga vojska, je posredovala tudi v Emiliji-Romanji, kjer je poplavilo več rek.

Smrtne žrtve tudi drugod

Po dve smrtni žrtvi so sicer pred tem zabeležili v Franciji in Belgiji ter po eno v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem. Večino smrti so povzročila padla drevesa. Več ljudi je tudi poškodovanih, od tega 15 v Franciji, vključno s sedmimi gasilci.

Zaradi neurja, ki je v Franciji prizadelo predvsem severozahodno obalo, je bilo v državi brez elektrike sprva približno 1,2 milijona gospodinjstev. Po podatkih upravljavca omrežja Enedis jih je bilo v četrtek zvečer brez elektrike še skoraj 700.000.

Danes bo francoski predsednik Emmanuel Macron obiskal regijo Bretanjo, kjer so sunki vetra podrli več absolutnih rekordov. V Brestu so denimo izmerili sunke s hitrostjo 156 kilometrov na uro, v kraju Pointe du Raz pa celo sunke s hitrostjo 207 kilometrov na uro. Učinke neurja so občutili tudi v Španiji in na Portugalskem, kjer so ob atlantski obali zabeležili valove, visoke do devet metrov.

Središče neurja je sicer trenutno med Britanskim otočjem in Skandinavskim polotokom. Do ponedeljka naj bi se nevihta umirila, kljub temu pa bi se manj intenzivne padavine lahko še nadaljevale.

