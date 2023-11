»Izrael prekinja vse stike z Gazo. Palestinskih delavcev iz Gaze ne bo več,« so sporočili iz izraelskega varnostnega kabineta, enako pa je v objavi na družbenem omrežju X zapisal tudi urad premierja Benjamina Netanjahuja. Ob tem so napovedali, da bodo vse palestinske delavce, ki so bili na dan napada gibanja Hamas na ozemlju Izraela, vrnili v Gazo.

Po podatkih izraelskega organa, pristojnega za palestinske civilne zadeve (COGAT), so izraelske oblasti pred tem izdale delovna dovoljenja za okoli 18.500 ljudi iz enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Koliko teh je bilo v času napada v Izraelu, sicer ni jasno.

Kot so še dodali v kabinetu, so se pristojni odločili, da bodo vsa sredstva, namenjena Gazi, odšteli od sredstev palestinske uprave na Zahodnem bregu, poroča britanski BBC.

Izrael v imenu palestinske uprave na zasedenem Zahodnem bregu pobira davke in carine. Vsak mesec nato oblastem na Zahodnem bregu nakaže okoli 160 milijonov ameriških dolarjev. Ta izplačila so sicer po ponedeljkovi odločitvi Izraela o začasni zamrznitvi palestinskih sredstev pod vprašajem.

Po podatkih Izraela je bilo v napadu Hamasa 7. oktobra, ki je sprožil izraelske povračilne napade, ubitih 1400 Izraelcev, od tega nekaj več kot 300 vojakov. Poleg tega je gibanje takrat za talce zajelo najmanj 242 ljudi.

Izraelska vojska je kopensko ofenzivo na Gazo začela minuli konec tedna, potem ko jo je med raketnimi napadi na območje napovedovala že nekaj časa. Izraelski napadi so v enklavi terjali več kot 9000 življenj, vključno z najmanj 3700 otroki. V kopenskih spopadih pa je bilo po podatkih Izraela ubitih najmanj 18 izraelskih vojakov.

Netanjahu je sicer v četrtek dejal, da je izraelska kopenska operacija trenutno »na vrhuncu«, vojska pa da dosega »impresivne uspehe« na bojišču.

Iz Gaze nad Izrael znova poletele rakete

Po približno dvanajsturnem premoru so bili danes z območja Gaze znova izvedeni raketni napadi na Izrael. Poročil o žrtvah in škodi za zdaj ni. Medtem se na petih lokacijah v mestu Gaza in na severu te palestinske enklave nadaljujejo kopenski spopadi med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas, poroča britanski BBC.

Opozorilne sirene za raketni napad so se oglasile v večinoma že evakuiranem kraju Kisufim blizu meje med izraelskim ozemljem in Gazo. Za zdaj še ni jasno, ali za izstrelitvijo stoji Hamas. Po podatkih izraelske vojske je sicer nad Izrael od začetka zadnjih sovražnosti poletelo več kot 8000 raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska se proti borcem Hamasa bojuje iz zraka, morja in po kopnem. Z zračnimi napadi, zlasti v okolici bolnišnice Al Kuds, v katero se je zateklo okoli 14.000 ljudi, je nadaljevala tudi v noči na danes. Hamas je medtem v četrtek sporočil, da se proti izraelski vojski bojuje predvsem s protitankovskimi izstrelki.

Izraelske sile sicer nadzorujejo obe glavni cesti v enklavi - glavni izhod na severu in obalno cesto, zaradi česar je izhod iz območja otežen.

Na obisk v Tel Aviv je medtem danes prispel ameriški državni sekretar Antony Blinken. V pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem naj bi se osredotočil na »konkretne ukrepe« za zmanjšanje škode za civiliste v Gazi.