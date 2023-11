Senat je s 95 glasovi proti enemu potrdil Franchetti na položaj poveljnice ameriške mornarice, ki je s tem postala tudi članica štaba združenih poveljstev. S podobno večino je senat potrdil še generala Davida Allvina na položaj poveljnika zračnih sil in generala Christopherja Mahoneyja na položaj namestnika poveljnika enot kopenske vojske.

Večina demokratov in republikancev je v sredo in četrtek ostro kritizirala Tubervilla, ki že več mesecev blokira vojaška imenovanja, ker Pentagon vojakinjam omogoča uveljavljanje pravice do splava. Napadli so ga tudi podporniki prepovedi splava v senatu in dejali, da s svojim ravnanjem ogroža nacionalno varnost ZDA v času vojne v Ukrajini in Izraelu.

Senatna pravila omogočajo, da en sam senator blokira potrditve visokih vladnih uradnikov na položaje, vključno z vojaškimi. Preseganje blokade je možno, vendar zamudno. Vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer je zato v četrtek napovedal pripravo resolucije, s katero bodo po hitrem postopku potrdili preostalih 400 vojaških imenovanj. Resolucija bi veljala le za vojaške nominacije in le do konca prihodnjega leta.