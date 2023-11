Zaradi poplav in plazov je neprevoznih več cest. Se pa za zdaj niso uresničili najbolj črni scenariji, tudi v Baški grapi je noč minila brez hujših težav.

Ponekod je nekaj težav povzročil veter, poplavljalo je tudi morje, nekaj gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Za celotno državo sicer velja rumeno vremensko opozorilo, za porečje Drave, ki bo poplavljala, pa rdeče hidrološko opozorilo.

Pretok reke Drave je bil na meji z Avstrijo ob 5. uri okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo in se povečuje. V dopoldanskem času bo predvidoma pretok dosegel do 1800 kubičnih metrov na sekundo, povečani bodo tudi dotoki. Predvidene so poplave večjega obsega, je zapisano v jutranjem hidrološkem opozorilu Agencije RS za okolje (Arso).

Reke v Posočju so večinoma že dosegle največje pretoke. Visokovodni val na Savi se bo v naslednjih urah pomikal proti srednjemu toku, kjer bo Sava poplavila in predvidoma sredi dneva dosegla največji pretok. Sava bo v Šentjakobu dosegla pretok okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo. Razlivale se bodo tudi druge reke v več delih države. Poplavlja tudi morje.

Po podatkih centra za obveščanje je bilo zaradi ujme ponoči aktiviranih 62 gasilskih enot, zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Gasilci so že v četrtek preventivno čistili prepuste, polnili protipoplavne vreče, odstranjevali podrta drevesa, preko noči pa iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo. Prav tako so preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh, ki jih je poškodoval veter, in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije. Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo tudi več cestišč.

Po državi je zaradi poplav in plazov zaprtih več cest. Med drugim so po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaprte ceste Stara Fužina-Ribčev Laz pri Stari Fužini, cesta Volče-Tolmin pri Tolminu in cesta Most na Soči-Tolmin na več odsekih. Prelaz Korensko sedlo je zaprt na avstrijski strani. Preventivno je zaradi vremenskih razmer zaprta tudi cesta Bresternica-Gaj-Sv. Jurij. Na cesti Železniki-Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila. Je pa od 5. ure spet odprta cesta skozi Baško grapo.

Medtem je Arso omilil vremensko opozorilo za danes, tako da za celotno državo do popoldneva velja rumeno vremensko opozorilo, in sicer zaradi padavin in neviht na severozahodu, drugod pa je rumeno vremensko opozorilo izdano zaradi možnega močnejšega vetra in neviht.

Ujma je Tolminskemu prizanesla

»Noč na Tolminskem je na srečo minila razmeroma mirno,« se je danes zjutraj glasilo pomirjujoče sporočilo iz Baške grape in celotne Tolminske. Fronta je kraje hitro prešla nekaj minut čez polnočjo. Kot je pojasnila Tanja Volarič Karlo, ki je na tolminski občini zadolžena za civilno zaščito, reke kljub visokemu vodostaju niso bistveno poplavljale v bližini naselij, zabeležili so le nekaj primerov zalitih kleti ter poplavljenih cestišč. »Očiščeni prepusti pod cestišči so na kritičnih lokacijah opravili svojo nalogo, prav tako pa so plazišča na srečo ostala na svojih mestih,« je še dodala. »S skupnimi močmi in odgovornim ravnanjem občank in občanov smo se očitno izognili hujšim posledicam,« je po noči strahu zadovoljen tudi tolminski župan Alan Červ, ki pa občanom še vedno svetuje maksimalno previdnost, saj je teren razmočen in nepredvidljiv.

Najbolj je narasla reka Soča, ki je pod Tolminom poplavila cestišče in zaprla državno cesta med Tolminom in Peršeti, zato je dostop do Tolmina možen preko Volarji. Cesta Bača pri Modreju - Petrovo Brdo, ki je bila čez noč preventivno zaprta, je znova odprta, je sporočil poveljnik CZ občine Tolmin Miha Vencelj. Cesta Tolmin – Most na Soči zaradi plazu ostaja zaprta.

Iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko so sporočili, da so sicer gasilci to noč zaradi poplavljanja objektov posredovali v Kanalu, tamkajšnji osnovni šoli so dostavili protipoplavne vreče. Tudi v Selu v občini Ajdovščina je voda ogrožala stanovanjski objekt, podrta drevesa pa so ovirala promet na več cestah v Posočju. Med Bovcem in Trento je eno vozilo obtičalo v vodi. Poveljnik Samo Kosmač je povedal, da je močan veter odkril streho na delu stanovanjskega objekta v Lokovcu v mestni občini Nova Gorica, v katerem živi družina s petimi otroki. »V prostore hiše je vdirala deževnica, a zahtevne vremenske razmere, predvsem veter, gasilcem PGD Čepovan niso dovoljevale varne večje intervencije na objektu. Zato so za pomoč s posebnim vozilom Unimog zaprosili regijski štab CZ za severno Primorsko, da bodo lahko posredovali takoj, ko se bo zdanilo oziroma se bo veter vsaj malce polegel,« je dodal.

Na Obali poplavljalo morje, v Izoli pa tudi meteorne vode

Ob večerni plimi je morje v Piranu prestopilo rob obalne črte. V Piranu so sireno javnega alarmiranja sprožili ob 23.17, ob 00.07 pa še v Izoli. Pod vodo so bili deli piranske punte, so sporočili s CORS. Po teh podatkih je na Obali padlo več kot 28 litrov vode na kvadratni meter.

V Izoli je voda dosegla Prešernovo nabrežje, a se ni prelila, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Zdenko Deželak. Dodal pa je, da je zaradi močnega deževja poplavila meteorna kanalizacija. Do 20 centimetrov vode je bilo na Manziolijevem trgu, Ljubljanski ulici in bližnjih delih mestnega središča. Najhuje je bilo med 1. in 2. uro. Enote civilne zaščite so bile na terenu do 3. ure.

Koprska gasilska brigada je ponoči posredovala petkrat. Pomagala je pri črpanju vode v Izoli. Gasilci so bili v pripravljenosti tudi v Vanganelski dolini oziroma v Šalari, kjer obstaja nevarnost, da bi Badaševica prestopila bregove. Vodo so črpali tudi v Izletniški ulici v Žusterni, kjer se je pred tedni sprožil zemeljski plaz.

Na pristaniški kapitaniji so za STA povedali, da je veter ponoči oslabel, tako da je pristanišče od 2. ure spet odprto.