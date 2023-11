Krajani Letuške gmajne in Roj se bodo morali preseliti

Predstavniki vladne službe za obnovo po poplavi in sveta za vode so danes krajanom Letuške gmajne in naselja Roje predstavili več možnosti, ki so jim na voljo glede na to, da se bodo morali preseliti z območij, prizadetih v poplavi. Večina je selitvi naklonjena, vsi ne. Če bi vse potekalo po načrtih in ne bi bile potrebne razlastitve, bi ljudje lahko bili preseljeni v dobrih dveh letih.