Psiholog John Coleman podira tri stereotipe o kariernemu poslanstvu, in sicer, da se ga najde, da imamo eno in edino karierno poslanstvo ter da to skozi čas ostane vedno isto. Pravi, da kariernega poslanstva ne iščemo, temveč ga gradimo – ustvarimo ga. Pri tem pa je naša osebnostna karierna rast povezana z iskanjem notranjega globjega smisla in iskanjem tistega, kar nas pri delu resnično osrečuje in izpopolnjuje.

Model »20 let izobraževanja, 40 let dela« je preživet

Karierni razvoj je tek na dolge proge, izobraževanje pa so vmesne »obvezne postaje«. Smo prva generacija v zgodovini človeštva, ko se starejši učijo od mlajših, ugotavlja slovenski antropolog dr. Jože Ramovš. Čeprav v teoriji vemo, da nas hitre spremembe, ki se dogajajo okoli nas, silijo k nenehnemu učenju, praksa velikokrat pravi drugače. Raziskava Zlata nit denimo ugotavlja nasprotno: po 41. letu zaposleni drastično nehajo osebnostno rasti in se razvijati.

Varno okolje

Ena izmed možnosti, da ne zaspimo, so t. i. Arisine karierne akademije. Potekajo kot cikel mesečnih popoldanskih srečanj. »Glavna ideja Arisine Karierne akademije je, da na strukturiran, samorefleksiven in postopen način plast po plast odkrivamo svojo resnično karierno in osebnostno avtentičnost, ki naj bi postala naša nova odgovornost. Karierna akademija je priložnost za poglobitev vase,« pravi Sandra Bohinec Gorjak, izkušena trenerka nevrolingvističnega programiranja in NLP coachinja, ki jih vodi. Na Karierni akademiji udeleženci spoznajo, kaj je zanje inherentno prav, slišijo svoj notranji avtentični glas, ki jih popelje v smer pristnega delovanja in s tem notranje izpolnjenosti. »Naš dolgoletni strokovni sodelavec, antropolog in NLP trener iz NLP Teksas Inštituta Tom Best, je kot velik izziv razvoja kariere videl t. i. 'razumsko planiranje brez nezavednega procesiranja',« pravi Gorjakova. Poudaril je, da se v tehnoloških družbah radi opiramo na racionalno kognitivno mišljenje brez posvetovanja in povezanosti z modrostjo nezavednega, našega višjega dela jaza. Prav stik z globinskim notranjim po-klicem nam prinese tisto neomajno moč za krmarjenje karierne poti, ki prehaja vse prepreke in nas notranje resnično osrečuje. To je tisti notranji občutek, ko si rečemo »za to si je vredno prizadevati«.