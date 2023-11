Dr. Hugo, kako ste?

Dobro sem, hvala.

Kaj pomeni počutiti se dobro? Ali pa ne počutiti se dobro?

Vsak od nas je edinstven in obdarjen z velikim potencialom, vendar obstajamo in delujemo v nekakšnem polzavestnem spancu zaradi našega zgodnjega otroškega programiranja. Problem je v tem, da lažno verjamemo, da se poznamo, vendar reagiramo na predvidljive, ponavljajoče se načine v skladu s tem zgodnjim programiranjem. Slabo počutje izvira iz te neusklajenosti med našimi ukoreninjenimi navadami in našo željo po avtentičnem in spontanem življenju. Počutiti se dobro pomeni, da se moramo prebuditi in se začeti zavedati, kdo smo. Zavedati se svojega edinstvenega potenciala in uskladiti svoja dejanja z lastnimi vrednotami, prepričanji in smislom, medtem pa gojiti globok občutek hvaležnosti. Počutiti se dobro je biti prisoten v trenutku, brez obsojanja. Ne počutiti se dobro pa ni nič več kot (pre)živeti.

Janurja boste na IEDC predavali o dobrem počutju na delovnem mestu. Kateri vidiki t. i. wellbeinga so dobro pokriti v organizacijah. Kateri slabše?

Verjamem, da večina organizacij resno jemlje dobro počutje svojih zaposlenih. Če uporabim primer južnoafriške bančne skupine FirstRand. Vsak zaposleni ima dostop do aplikacije na svojem pametnem telefonu, ki mu omogoča dostop do naslednjega: “Trenerji dobrega počutja, virtualno zdravstveno varstvo, medicina, podrobnosti o mojem zdravstvenem stanju, rezultati, cilji, dogodki in ponudbe s področja dobrega počutja.”

Izziv leži v kontekstu.. Na svojem predavanju na Svetovnem ekonomskem forumu je pokojni prof. Sumantra Ghoshal opisal ta kontekst kot “vonj prostora”. Ko vstopimo v prostor, takoj zaznamo “vonj”, ki ga ustvarja vodstvo. Zaznamo “vonj” kontrole, omejitev in skladnosti? Ali “vonj” pripadnosti, vodenja, zaupanja in podpore.

Do katere mere so čustva zaželeni del vodenja? Ali obstaja meja, do kje se lahko čustva izrazijo?

Veliki voditelji imajo pogum, da so ranljivi in da na primeren način izražajo čustva.

Kaj mislite s primernim načinom?

Govorim o kraju ali stanju, v katerem bi lahko voditelji potencialno izrazili svoja čustva. Imenujmo ti dve stanji učinkovito in reaktivno. V učinkovitem stanju izkazujemo odprtost, radovednost, obilje in avtentičnost s poudarkom na učenju. V reaktivnem stanju pa smo navadno zaprti, obrambni in samozaščitni s poudarkom na tem, da imamo prav. Meja do katere se voditelji počutijo udobno izražati svoja čustva, je indikacija stopnje zaupanja v ekipi ali organizaciji, pod pogojem, da so izražena iz učinkovitega stanja.

Ali je danes na svetu dovolj empatije in sočutja?

Svet je bil vedno kompleksen, toda ena glavnih razlik, ki danes vplivajo na naše življenje, je obseg in moč tehnologije. Dezinformacije, propaganda in narcizem prevladujejo v spletnem svetu. Algoritmi so posebej zasnovani tako, da ljudem nudijo vsebine, ki aktivirajo čustvene sprožilce. Bes ali všečki nas držijo dalj časa priklopljene in več klikov pomeni več denarja prek oglaševanja. Živimo v tem, kar John Vervaeke imenuje kriza smisla. Včasih smo hodili v cerkve, mošeje in templje po smisel, zdaj gremo na naše telefone. Ne vemo, komu zaupati, in še nikoli nismo bili tako polarizirani. Alexander Beiner pravi, da je ideja o resnici orožje. Ljudje so odtujeni od globljih občutkov o smislu in smiselnih odnosov.

Da odgovorim na vaše vprašanje, ne, na svetu danes ni dovolj empatije in sočutja. Vendar, da ostanemo osredotočeni na lastne želje, medtem ko nas tisoči drugih poskušajo potegniti v smer, ki ni naša, potrebujemo brezpogojno sprejemanje v smiselnih odnosih, kar pomeni empatijo in sočutje.

Poznam pa tudi pozitivno zgodbo o enem izmed najbolj cenjenih poslovnih voditeljev v Južni Afriki, ki je nedavno povedal, kako močno se je opiral na empatijo in sočutje pri obravnavanju kompleksnih situacij in sprejemanju težkih odločitev in uspel. To je raven zrelosti, ki jo potrebujemo pri naših voditeljih, vendar jo je žal težko najti. Še posebej med političnimi voditelji.

Kakšna so vaša spoznanja o centralizaciji in decentralizaciji človeških virov?

Centralizacija predpostavlja hierarhijo avtoritete in nadzora, medtem ko decentralizacija govori o prenosu moči.

Vendar ne bi smelo biti situacije ali-ali. Ugotovil sem, da podjetja nihajo med obema. Oba pristopa imata svoje prednosti in slabosti. Verjamemo, da bi morala biti načela centralizirana, z ločenimi enotami, ki imajo moč izvajati ta načela na način, ki je primeren za kontekst. Uporabili smo analogijo letalskega načrta, da razložimo ta pristop: Pilotka predloži svoj letalski načrt nadrejenim, toda ko je enkrat v zraku, mora sama sprejemati odločitve glede na spreminjajoče se vremenske vzorce.

Bi se strinjali, da se šibki voditelji osredotočajo na dogodke in čustva; močni voditelji se osredotočajo na rezultate in odnose?

Popolnoma se strinjam, vendar bi dodal kritični tretji element, in sicer namen voditelja. Iz razprav z mnogimi ljudmi smo se začeli zelo zavedati potrebe ljudi, da so cenjeni, spoštovani in njihove potrebe po rasti in razvoju. Protislovno smo usmerili naš fokus od neomajnega poudarka na rezultatih k poudarku na ljudeh. Ugotovili smo, da če je namen voditelja dobronameren, torej če se osredotoča na skrb in razvoj ljudi, bodo sledili rezultati. Čeprav lahko rast in razvoj pomenita strog pristop, smo se naučili, da če ljudje doživljajo namen voditeljev kot dobronameren, jim bodo brezpogojno zaupali.

*** Na HR forumu IEDC bom delil svoje izkušnje o tem, kako so kadrovske službe postale žrtve političnih pasti in drugih skušnjav.