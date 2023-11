Kot so zapisali na spletnem mestu N1, koder so povzeli besede dežurnega prognostika na Agenciji RS za okolje Braneta Gregorčiča, je letošnji oktober med najtoplejšimi v zgodovini meritev, nadpovprečno topla pa je tudi letošnja jesen. Tudi njegova kolegica dežurna meteorologinja Veronika Hladnik Zakotnik, kot so jo predstavili navdušencem za nenavadne vremenske pojave, je na taistem spletnem obveščevalcu izdala, da je bilo vremensko dogajanje v preteklih po burnosti nepričakovano, in da niti meteorologi sami niso navajeni, da so v noči na ponedeljek v eni uri našteli več kot 1.500 bliskov strel. »To je kar veliko. V podobnih razmerah v atmosferi bi tako dogajanje pričakovali poleti in ne zdaj," je še povedala Hladnik Zakotnikova. Niso pa bili vremenski prognostiki edini, ki so se na nepričakovan nevihtni dan srečevali z povečanimi aktivnostmi. Kot so se za državno tiskovno agencijo STA pohvalili na generalni policijski upravi, je bilo tudi pri njihovem delu opaziti močan porast več vrst dejavnosti, ki spadajo v njihov delokrog, saj so v 24 urah od ponedeljka do torka obravnavali kar 169 prometnih nesreč, od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in dve s hudimi, 83 kršitev javnega reda in miru ter 108 kaznivih dejanj. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola sicer niso pridržali nobenega voznika, so pa zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli tri vozila in med obravnavanimi kaznivimi dejanji našteli še 40 tatvin, 18 vlomov, 18 poškodovanj tuje stvari, devet groženj, osem povzročitev telesne poškodbe, šest ponarejanj denarja, pet primerov nasilja v družini, dva ropa ter dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami.

Luka Basi se je našemil v bučo

Glede na vso pestrost odklonilnih dogajanj, ki nas je zaobjela v minulih dneh, je bilo še najbolj dolgčas na področju družabne kronike, kar pa našim slavnim sodržavljanom, o katerih poroča rumena sedma sila, lahko oprostimo, ker se nahajamo v času jesenskih počitnic. Je bilo pa zato vsaj malce bolj pestro na dan, ko noč zavzamejo čarovnice in druge pošasti, saj kot smo lahko prebrali na portalu njena.si, se je kar nekaj zvezdniških duš preobrazilo v maškare s strašljivim pridihom, med njimi pa so po številu prednjačili umetniki s področja glasbenih dejavnosti. »Številni slovenski glasbeniki so si maske nadeli na različnih nastopih po Sloveniji. Dvojec Maraaya si je obraza popestril z motivoma pajkov. Luka Basi se je našemil kar dvakrat, prvič v podobo Jokerja in drugič v strašljivo bučo. Polkaholiki so nastopili kot vampirji in zombiji. Priljubljeni Fehtarji so si obraze popestrili z brazgotinami. Hajdi Korošec Jazbinšek se je z družino odpravila na križarjenje, na krovu pa so si omislili skupinsko masko mornarjev in kapitanov. Slovenska pevka in voditeljica Jutranje budnice na Veseljaku Darja Gajšek pa je noč čarovnic praznovala kar doma,« se je glasilo podrobno poročilo o aktivnosti naših superzvezdnikov na dan, ko se svet vrti okrog čarovnic in buč.

Blaž Švab ima psa z imenom Blažek

Da je minule dni povsem zares naokrog strašilo, je na svoji koži občutila Zvezdana Mlakar, le da je niso preganjale strašne podobe živih pajkov, Jokerjev, buč, mornarjev, vampirjev in zombijev, ampak se jo je lotila povsem neznana sila, ki je ponoči pod njenim oknom osamljene kmetije sopla na tako grozovit način, da je od strahu kar otrpnila. Kot se je izpovedala, njeno pripoved pa so v medmrežnem etru družbenih omrežij prestregli v Slovenskih novicah, je nedavno prestrašil niti medved, ki je pohajkoval po njenem dvorišču, saj jo na nepovabljence opozarjajo prebivalci na njeni kmetiji v podobi psov in oslov, ki ob neprijetnih obiskih naredijo tak kraval, da se za vsiljivci samo še kadi. A te dni jo doletela neprijetnost, ki ji ni para. Ponoči je namreč pod oknom slišala neko sopenje in premikanje, a je bila preveč zaspana, da bi se sekirala. »Zjutraj pa me je "stisnilo", razločno sem slišala dihanje in sem kar otrpnila. Čisto počasi sem pomolila nos izpod odeje in razmišljala, kje so vendar naši pasji čuvaji, da ne delajo kravala, če se pod mojim oknom nekaj (nekdo) plazi, nato pa se je le opogumila in zlezla iz postelje ter sprevidela, da je pod njenim oknom dežural novi pasji mladenič, Oskar. »Povsod ga je preveč, en tak klasičen primerek trmastega, odločnega, razigrano neumnega bodočega pasjega velikana je! Pravi čuvaj. Očitno se je odločil, da me bo tako varoval, z moje okenske police pa ima tudi pregled nad celo kmetijo, cesto in nepovabljenimi gosti,« je zaključila umetnica kot so jo predstavili svoji bralni skupnosti.

Še en pasji velikan se je minule dni znašel v osrednji vlogi na straneh zabavno-literarnega programa. Kot so poročali v časniku Svet 24, je Martina Švab, ki je povsem slučajno voditeljica na radiu Antena, nehote izdala ime psička svojega svaka Blaža Švaba, kar so pripisali kar zgodnjim jutranjim uram, ko še ni bila zelo pozorna na svoje besede. »Vsi vemo, da Blaž zelo skriva svojo zasebnost, da zelo težko izvemo kaj o njem. No, zato pa ima zelo zgovorno svakinjo Martino. Ta je v včerajšnjem jutranjem programu svojemu sovoditelju Juretu Ličnu izdala, kako je ime Blaževemu psičku. Ne boste verjeli, ime mu je Blažek! To ime mu je nadela, po Martininih besedah, njegova punca. Tako smo v enem samem jutru izvedeli dve izjemno pomembni skrivnosti o Modrijanu Blažu: da ima punco in da ima kužka z imenom Blažek,« je novica, ki je pretekle dni zatresla svet in domovino.

Jernej Tozon obožuje kostanj

V reviji Lady pa so nekaj svojega prostora posvetili predstavniku rastlinskega kraljestva - kostanju in v uvodu zapisali, da ta drevesni sadež ni le del slastnih kulinaričnih receptov, ampak se lahko porabi za marsikaj – v naravni kozmetiki za zdravilna mazila, kot igrača in kot okrasek za dom, je pa tudi vir navdiha za številne znane Slovence in Slovenke, ki so jim v teh dneh zaupali, kot so poudarili, svoje male skrivnosti o uporabi kostanja in kako v teh dneh izkoristiti to darilo narave. Eden izmed slavnežev, ki je spregovoril o svojih malih skrivnostih uporabe kostanja je Jernej Tozon, pevec Čukov, ki je, kot smo prebrali, preprosto nor na to jesensko dobroto. »Kostanj je zakon. Obožujem ga. Nabiram ga sam in uživam v pohajkovanju po gozdu. Najraje imam pečenega, in to tistega, ki ga pripravim sam, saj imam doma posebno posodo. Pečem ga na odprtem ognju, najraje nekje v naravi. Prisegam na navadni divji kostanj, ki je sicer nekoliko bolj droben kot maroni, a zato nič manj okusen,« je svoj odnos do kraljevskega jesenskega sadeža opisal Tozon.

Tudi igralka in voditeljica Ula Furlan, kot so jo orisali pred svojimi literarnimi zanesenjaki, prisega na kostanj, vendar ne v tako rudimentarni obliki kot Jernej, ampak se vsako jesen na vso moč veseli svoje najljubše jesenske sladice - kostanjeve rulade. »Pred leti sem dobila recept za to sladico, narejena pa je po starem receptu znane slaščičarne iz Zagreba, ki je znana kot edina s kostanjevimi dobrotami. Res je, da je s pripravo kostanjeve rulade kar nekaj dela, predvsem z lupljenjem, a verjemite, se splača,« je dejala Furlanova, ki pa ni edina, ki se v teh jesenskih dneh udejstvuje v kuhinji. V reviji Suzy se je namreč o svojih kuharskih veščinah razgovorila še njena igralska kolegica Maja Martina Merljak, ki je razkrila, da najbolj uživa v vlaganju dobrot za ozimnico. »Delam marmelade, letno naredimo približno sto litrov domačega groznega soka, pripravljam peto iz paradižnikov, ki jih počasi karameliziram. Cela gospodinja sem postala. Nisem si mislila, da bom takšna. Ko delam na vrtu, vozim samokolnico in lopatam, oče sedi na škarpi in se čudi, kaj je nastalo iz tega divjega dekleta,« je o svoji vrtno gospodinjski ukročenosti razložila Merljakova.