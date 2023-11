Pred jutrišnjim odhodom v Sevillo, kjer bo od torka naprej tekmovala v svetovni skupini najboljših dvanajstih reprezentanc na svetu, je predstavila načrte slovenska ženska teniška reprezentanca. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta bili tvorki uspeha zadnjega leta in pol, veliko zaslug pa ima tudi Nina Potočnik, ko se je Slovenija iz reprezentančnih akcij vselej vračala z zmagami ter si priborila uvrstitev na najprestižnejši ekipni teniški turnir.

Krušič verjame, da Slovenija še ni rekla zadnje besede

Ob velikem ekipnem uspehu slovenskega tenisa se gre ozreti v preteklost, ko je bil format tekmovanja tedanjega pokala federacij sicer drugačen, saj so dvoboji potekali na izpadanje. Slovenija v pokalu tekmuje od leta 1992. Letos mineva natanko 20 let, ko se je Slovenija po zaslugi Katarine Srebotnik, Maje Matevžič, Tine Pisnik in Tine Križan uvrstila v četrtfinale, v katerem je morala v Portorožu priznati premoč Rusiji. »Dobro se spominjam leta 2017, ko je ambiciozni selektor Andrej Kraševec predstavil načrt in dejal, da bosta jedro reprezentance odslej sestavljali Tamara Zidanšek in Kaja Juvan ter da bo hkrati pomladil reprezentanco. Začeli smo v drugi evro-afriški skupini, reprezentančne akcije pa se niso vselej končale po naših željah. Z uvrstitvijo v svetovno skupino je reprezentanca izpolnila izjemno visoko zastavljeni cilj. Verjamem, da imamo ekipo, ki lahko celo izboljša dosežek generacije iz leta 2003,« je pobrskal po spominu direktor Tenisa Slovenije Gregor Krušič.

»Čeprav se številne reprezentančne akcije niso končale po naših željah, smo pridobivali izkušnje, gradili temelje ter se osredotočali na prihodnost. V zadnjem letu in pol so se stvari obrnile v naš prid. Zavedamo se, da smo imeli nekaj športne sreče, hkrati pa tudi, da smo si jo zaslužili,« meni slovenski selektor Andrej Kraševec, ki je s pomočnikoma Blažem Kavčičem in Danielom Šantlom reprezentanco zbral v ponedeljek v Medvodah, kjer se bo pripravljala do sobotnega odhoda v Sevillo, kjer jo že prvi dan v popoldanskih urah čaka trening na osrednjem teniškem stadionu. »Dobro smo trenirali. Kaja in Tamara sta bili v zadnjem času oboleli, zato sta predali nekaj dvobojev. Vesel sem, da lahko rečem, da sta zdravi, da prihajata v pravo formo, kar nas navdaja z optimizmom, s katerim bomo odpotovali v Španijo. Sami lahko opazite odlično vzdušje, ki vlada v reprezentanci, in to nas krasi že vrsto let. Lepo je spremljati igralke, kako uživajo,« je sklenil Andrej Kraševec.

Ne mine dan, da Tamara Zidanšek ne bi pomislila na Sevillo

Najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek nerada govori o poškodbi rame, a so vprašanja na to temo neizogibna. »Težave se mi vlečejo od Rolanda Garrosa, pred tem pa sem se ukvarjala s poškodbo zadnje stegenske mišice. Na zadnjih treningih čutim, da se stvari odvijajo v pravo smer, kar skušam zagotoviti predvsem z optimizacijo opreme. Hkrati se zavedam, da bo treba dvigniti obremenitev, saj se bližajo tekme, ter da vseh gibov ne bom mogla izvesti kontrolirano. Kljub temu verjamem, da sem na pravi poti in da bom zdržala ritem igranja v Sevilli,« se nadeja Tamara Zidanšek. »Odkar smo se spomladi v Kopru uvrstile v svetovno skupino, ni minil dan, ko ne bi razmišljala o odhodu. V reprezentanci zares uživamo, se družimo, hodimo na skupne večerje, se pogovarjamo in šalimo. Vse to je nekaj posebnega in povsem drugačno od ritma posamične kariere,« dodaja nekdanja polfinalistka OP Francije.

Na temo nekaterih odpovedi najboljših svetovnih igralk ima Konjičanka svoje mnenje. »V Sloveniji nimamo privilegija, da bi si lahko privoščili menjave najboljših igralk. Večje države si kaj takšnega lažje privoščijo. Ko denimo pri Čehinjah odpove kakšna igralka, je naslednja na svetovni lestvici uvrščena znotraj najboljših 40. Še več držav je takšnih. A s tem se ne obremenjujemo. Zavedamo se naše kakovosti in odlik, s katerimi se borimo proti na papirju boljšim državam,« odgovarja Tamara Zidanšek ter poudarja, da je sodelovanje z Blažem Kavčičem zadetek v polno. »Prostora za napredek imam še veliko in verjamem, da ga bova tudi realizirala.«

Petja le ni bilo

Kaja Juvan ima med vsemi reprezentantkami največ reprezentančnih zmag in je najzaslužnejša za uvrstitev Slovenije v svetovno skupino. »Virusna okužba, ki sem jo staknila v Aziji, mi je vzela nekaj moči. Takšne reči se dogajajo in so neprijetne. K sreči v zadnjem času treniram dobro in verjamem, da bom v novi reprezentančni akciji znova našla dovolj energije, da bom igrala tako, kot znam in si želim. V preteklosti sem prav na takšnih dvobojih dokazala, da sem najboljša. Čutim veliko pripadnost Sloveniji,« odgovarja Kaja Juvan, ki se veseli tudi, da bo turnir potekal v Španiji. »Sevilla res ni pred vrati, a pot do nje je precej manj naporna kot do številnih drugih lokacij. Ker je moj trener Španec, predvsem v Barceloni veliko tudi treniram. Lahko rečem, da je Španija moj drugi dom,« dodaja Ljubljančanka.

Z dobrimi igrami v zadnjih mesecih ter uvrstitvijo med najboljših 200 igralk na svetovni lestvici si je reprezentančni klic Andreja Kraševca prislužila tudi Veronika Erjavec. Pravi, da krsta še ni opravila. Včeraj jo je Tamara Zidanšek izzvala, da ga lahko polovico s petjem pesmi opravi kar na tiskovni konferenci, a se to vendarle ni zgodilo. Kot uradni članici slovenske reprezentance bosta ob zgodovinskem dosežku napisani še Nina Potočnik in Ela Nala Milić.

*** V zadnjem letu in pol so se stvari obrnile v naš prid. Zavedamo se, da smo imeli nekaj športne sreče, hkrati pa tudi, da smo si jo zaslužili. Andrej Kraševec, teniški selektor

*** 20 let mineva letos od največjega slovenskega ženskega uspeha v pokalu Billie Jean King (nekdaj pokal federacij), ko se je Slovenija uvrstila v četrtfinale. 100 slovenskih navijačev po besedah direktorja Tenis Slovenija Gregorja Krušiča pričakujejo v Sevilli. 51:49 odstotkov v prid Slovenije rezultate dvobojev vselej napoveduje večno optimistični selektor Andrej Kraševec.