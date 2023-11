V dvorani Sud de France v Montpellieru, ki je EP gostil že leta 2014 (takrat je Slovenija osvojila kar tri kolajne: Tina Trstenjak srebro, Rok Dragšič in ženska ekipa pa bron), bo nastopilo 219 judoistov in 170 judoistk iz 46 držav. Med njimi bo tudi po pet tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije: v moški konkurenci se bodo med evropsko elito dokazovali David Štarkel (v kategoriji do 60 kilogramov), Martin Hojak (do 73 kg), Juš Mecilošek (do 81 kg) ter Vito Dragič in Enej Marinič (nad 100 kg), v ženski pa Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).

Na lanskem EP v Sofiji je edino kolajno za Slovenijo osvojila Anka Pogačnik z bronom v kategoriji do 70 kilogramov. »Zelo težko je bilo tempirati formo za letošnje prvenstvo, ker imamo zares ogromno tekem in tekmovanj. Sezona je bila zelo dolga in v njej niti poleti nismo imeli daljšega premora. V Franciji želim prikazati čim boljše borbe, veliko pa je seveda odvisno od dnevne forme, žreba... Če nisi rangiran, lahko že v prvi borbi naletiš na najboljše, toda po drugi strani je vsaka tekmica tudi premagljiva. Lani sem osvojila bronasto kolajno, letos pa bi ta dosežek rada ponovila ali celo nadgradila,« pravi 31-letna Anka Pogačnik, ki je tudi dokaz, da je mogoče uspešno združevati vrhunski šport in študij, saj je univerzitetni diplomirani inženir logistike.

Leta 2021 so Slovenke z EP v Lizboni prinesle kar tri odličja: zdaj že športno »upokojena« Tina Trstenjak je bila zlata v kategoriji do 63 kg, v isti je bila Andrea Leški bronasta, med tekmovalkami do 57 kg pa Kaja Kajzer srebrna na svojem prvem EP. »Cilj? Zagotovo je to kolajna oziroma zlata kolajna, če sem natančnejša, kajti srebro že imam. Ne bi se sicer branila niti brona, a imam veliko raje zlato. Sem dobro pripravljena in verjamem, da bo na tatamiju šlo vse tako, kot mora iti,« napoveduje 23-letna Kaja Kajzer, ki se je v zadnjem času ubadala s poškodbo vratu.

Na Portugalsko 2021 ima lepe spomine tudi Andrea Leški, ki je takrat osvojila svoje prvo odličje na članskih EP. »Ko se spominjam svojih dobrih rezultatov s preteklih velikih tekmovanj, me navdajajo lepi občutki in so zame dodaten navdih. Zagotovo si jih želim še kdaj doživeti, zato imam močno željo, da bi mi uspelo že tudi v Franciji. Priznam, da bi bila zelo razočarana, če na tokratnem prvenstvu ne bi osvojila kolajne. Tako zaradi predhodnih dosežkov kot tudi dejstva, da sem zares dobro pripravljena,« priznava Andrea Leški, 26-letna v Ljubljani živeča Koprčanka in članica kluba Bežigrad, v katerem je njen trener Luka Kuralt. V Montpellier je odpotovala z zelo dobro popotnico – na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi je tekmovanje končala s srebrno kolajno.

Med slovenskimi judoisti, ki bodo od danes do nedelje nastopili v Montpellieru na tekmovanju, ki bo tudi eden glavnih kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Parizu leta 2024, še noben nima odličja z evropskega prvenstva. A 25-letni Martin Hojak zelo optimistično napoveduje kar uvrstitev na olimpijske igre: »Zdi se mi, da forma narašča iz meseca v mesec. Na vsakem tekmovanju se sicer na žalost ne pokaže, ampak pri sebi čutim, da gre vedno na bolje. V glavi imam, da se bom uvrstil na olimpijske igre in potem tam naredil kakšen odmeven rezultat. Je pa res, da se to ne bo zgodilo, če vseh prejšnjih ciljev, vključno z EP v Montpellieru, ne oddelam na zelo visoki ravni.«