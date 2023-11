Mednarodna hokejska zveza je v torek potrdila kvalifikacijske skupine za nastop na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. Slovenska izbrana vrsta, ki jo je pred dobrimi 14 dnevi prevzel Edo Terglav in je na lestvici IIHF na 17. mestu, bo od 29. avgusta do 1. septembra igrala v finalu olimpijskih kvalifikacij v Aalborgu. Ob domačinih turnirja, Dancih (11. na svetovni lestvici IIHF), bodo slovenski hokejisti igrali še proti Norveški (12.) in eni od reprezentanc po prvih dveh krogih kvalifikacij.

Ob Aalborgu bosta zaključna olimpijska kvalifikacijska turnirja še v Bratislavi in Rigi. V Bratislavi bi ob Slovaški in Kazahstanu morala igrati še Belorusija, vendar se o njenem nastopu in nastopu Rusije IIHF še ni odločila. Če Belorusija ne bo dobila dovoljenja za igranje, bosta v Bratislavi igrali dve reprezentanci iz predhodnih kvalifikacij, medtem ko bodo v Rigi igrali Latvija, Francija, Avstrija in ena od reprezentanc po prvih dveh krogih kvalifikacij. V prvem delu kvalifikacij, ki bodo na sporedu sredi decembra, bodo nastopale reprezentance Islandije, Estonije, Bolgarije, Južne Afrike v skupini K, Nizozemske, Španije, Mehike in Tajske v skupini L ter Srbije, Hrvaške, Turčije in Tajvana v skupini M. V drugem delu, ko bo februarja prihodnje leto znan tudi zadnji tekmec Slovenije v skupini F, bodo v skupini G nastopale reprezentance Madžarske, Litve in Japonske, v skupini H Velika Britanija, Romunija in Kitajska, v skupini J pa Južna Koreja, Poljska in Ukrajina. Vsaki skupini se bodo pridružili še zmagovalci prvega dela kvalifikacij.

Od ponedeljka na Bledu za Budimpešto

Svojo prvo reprezentančno akcijo bodo imeli slovenski hokejisti od prihodnjega četrtka do sobote v Budimpešti. Prvi dan turnirja rise čaka tekma z Italijo, drugi dan z Ukrajino in za konec še z Madžarsko. Že ko je bil Terglav izbran za selektorja slovenske članske reprezentance, je dejal, da bo prvi reprezentančni zbor zanj zelo pomemben. »Prvič zato, da spoznam ljudi, s katerimi bom delal v reprezentanci. Veliko bo novih igralcev, ki jih še ne poznam, saj bomo povabili takšne, ki v njej do zdaj še niso bili, in tudi takšne, ki že imajo določene izkušnje. Turnir v Budimpešti bomo izkoristili za to, da bomo videli, na katere od njih lahko računamo,« je dejal novi selektor risov, ki bo v ponedeljek lahko spoznal tudi ekipi do 18 in 20 let, ki se bosta prav tako pripravljali na Bledu. Ekipa do 18 let bo pod vodstvom Sabahudina Kovačeviča na Bledu igrala z Avstrijo, Madžarsko in Italijo, medtem ko ekipo do 20 let vodi Mitja Šivic, ki je z Mitjo Robarjem tudi pomočnik Terglava, čaka turnir v Szekesfehervarju proti Madžarski, Franciji in Italiji.

S Šivicem se dobro poznata

»S Šivicem se dobro poznava, saj sva igrala v klubu in reprezentanci, v Franciji pa sva bila tudi nasprotnika. Dobro je, da bo hkrati vodil tudi reprezentanco do 20 let, ker je ta preskok iz mlajših kategorij do članske reprezentance zelo velik. Pomembno bo, da bomo delali iste zadeve in da skupaj postavimo temelje in vrednote za vse reprezentance, kajti le na ta način bomo šli v isto smer,« je takrat še dejal Terglav, ki bo več povedal prihodnji ponedeljek, ko se bodo tudi začele tridnevne priprave. Ker bosta Šivic in Robar zasedena z delom v reprezentanci do 20 let, bo Terglavu v prvi reprezentančni akciji pomagal Gorazd Drinovec. Že februarja prihodnje leto bodo slovenski hokejisti v Bolzanu igrali dve prijateljski tekmi z Italijo, morda tudi eno z Ukrajino, prav tako so bolj ali manj potrjene tudi vse pripravljalne tekme za svetovno prvenstvo divizije I-A, ki bo od 28. aprila do 4. maja prihodnje leto prav tako v Bolzanu. Tako bodo z Avstrijo igrali doma in v gosteh, s Poljsko in Francijo pa po dve tekmi samo v gosteh. Slovenija bo na SP igrala z Italijo, Japonsko, Južno Korejo, Madžarsko in Romunijo.

*** Pomembno bo, da bomo delali iste zadeve in da skupaj postavimo temelje in vrednote za vse reprezentance, kajti le na ta način bomo šli v isto smer. Edo Terglav selektor hokejske reprezentance