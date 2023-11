13.000 (ne)razdeljenih računalnikov

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja sem se prvič srečal z uporabo računalniške tehnologije. Sošolec na študiju fizike je prvi prinesel na vaje pregrešno drag kalkulator. Omogočal je le osnovne računalniške operacije, ki jih danes seveda nudi vsak še najbolj poceni mobilni telefon. Za vse nas, ki smo uporabljali pomična računala, bolj znana pod nazivom »rehnšiber«, je bil pravo odkritje, zato smo ga ljubosumno lahko le gledali. Tako sošolca kot kalkulator. Z bolj resno uporabo računalnika smo se srečali pri predmetu programiranje, kjer smo svoje programerske dosežke prenesli na kartice in jih odnesli v računalniški center. Tam so naš izdelek prevzeli, obdelali in vrnili izračune na tistem vsem znanem računalniškem papirju.