Bidnove in Putinove vojne zablode

Izraelska vojna proti Hamasu se približuje prvemu mesecu trajanja. Ruska vojna proti Ukrajini je ta čas v 21. mesecu. Obe vojni sta za mednarodno skupnost in civiliste pogubni ter krvoločni. Na tej točki pa se podobnosti končajo. Le ena je še skupna – ne ve se, kako dolgo bosta trajali, kako se bosta končali, kaj bo to pomenilo za odnose v mednarodni skupnosti in ne nazadnje za ljudi na prizadetih območjih. Od tod naprej si velike sile pravico do samoobrambe in pravila vojne razlagajo vsaka po svoje.