Značilnost slovenske politike je, da v takšnih kriznih razmerah v ospredje stopijo egi, da so vsi pametni in vidijo neko rešitev, vendar pa obstaja neka hierarhija pri reševanju koalicije. Največjo odgovornost za to ima tisti, ki je znotraj koalicije najmočnejši in je na čelu vlade. Ostali pa tudi ne morejo biti brez odgovornosti, da se sklicujejo samo na njega. V tem trenutku pa se dogaja točno to – sklicujejo se samo na predsednika vlade, vendar pa so vsi odgovorni. Kot sem rekel, največja odgovornost pa je na največji vladni stranki in na predsedniku vlade. Ne bom rekel, da me to moti, vendar opažam, da Golob vedno nastopa v javnosti kot neki zagovornik vlade. Če so se na začetku odločili, da bodo za svoje resorje odgovarjali ministri, potem naj za to tudi odgovarjajo. Večer