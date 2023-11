#kritika Med poetizacijo in zgodovino

Sodobni feminizem se zaveda, da poteka nenehna državljanska vojna za pravice žensk in enakopravnost spolov. Marsikje se je zgodil (desni) zasuk v preteklost v imenu privatizacije in nadzora misli, pri tem pa se brišejo zgodovina, državljanske pravice in feministični dosežki. Na eni strani je treba pretresti arhive in se zgledovati pri starejših, ki se še spominjajo strategij odpora in povezovanja v preteklosti, na drugi pa odpor usmeriti v javni in digitalni prostor na mehak, nenasilen način, menijo sodobne teoretičarke. Treba je torej krepiti zapuščino mlajše generacije in spoštovanje starejše, predvsem pa usmeriti kritiko v nove prostore in institucije. Razstava na presenetljiv način predstavi arhive, prezrte osebe, koncepte in pripovedi.