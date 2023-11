V Ukrajini se je začelo jesensko deževje, ko se tla razmočijo in postanejo težko prehodna za oklepna vozila. Premiki po več kot tisoč kilometrov dolgi fronti postajajo vse težji, nizke temperature pa lahko vplivajo tudi na delovanje orožja ter dronov. Pred ukrajinsko-rusko vojno je druga zima. Na obeh straneh se nanjo že pripravljajo, seveda različno. A očitno se frontni premiki in ukrajinske ozemeljske pridobitve, sicer bolj skromne, kot so pričakovali na zahodu, bližajo koncu. Tudi poveljnik ukrajinskih obrambnih sil, general Valerij Zalužni, priznava, da se vojna pomika v pozicijsko fazo.

Rusi bi radi osvojili Avdiivko

Rusija poskuša z okrepljenimi napadi pri Avdiivki na doneškem odseku fronte doseči vsaj simboličen uspeh. Zasedba tega prometnega vozlišča bi Rusiji odprla možnost, da zasede celotno regijo Doneck. Pred zimo tako krepi ofenzivo kljub temu, da ukrajinska vojska uspešno zadržuje ruske sile, ki so utrpele velike izgube orožja in vojakov. Boji potekajo še na več drugih odsekih v regiji, poleg Bahmuta tudi pri Voledarju, še enem strateško pomembnem kraju. V harkovski regiji prav tako potekajo siloviti boji, ukrajinske oblasti pa so zaradi tega odredile evakuacijo otrok iz Kupjanska.

Rusija poskuša ukrajinski vojski hkrati preprečiti napredovanja na levi breg Dnepra, kamor so ukrajinski vojaki prispeli v manjši meri, obsežnejši preboj na tem odseku pa je ključen, da bi lahko izvedli večjo ofenzivo do administrativnih meja Krimskega polotoka. V ponedeljek je obstreljevala več kot 110 ukrajinskih krajev, kar je bilo letošnje največje tovrstno raketiranje. Da se Rusija pripravlja na dolgo vojno, kaže tudi nedavno povečani obrambni proračun za prihodnje leto, ki bo znašal slabih 110 milijard dolarjev (kar 70-odstotno povečanje). Delno naj bi tudi napolnila precej prazne zaloge streliva, po podatkih južnokorejskih obveščevalnih služb naj bi iz Severne Koreje prejela milijon topovskih izstrelkov.

Ukrajina želi moderno orožje

»Vojna prehaja v novo fazo, v vojski ji pravimo pozicijska vojna statičnega, izčrpavajočega bojevanja,« je v pogovoru za revijo Economist stanje na bojišču ocenil ukrajinski general Zalužni. To stanje, ki bo podobno bojem iz prve svetovne vojne, bi se lahko spremenilo le, če bi Ukrajina dobila moderno orožje. Pozival je k dobavi novih protiartilerijskih sistemov, sistemov elektronskega motenja ter moderne tehnologije za odstranjevanje min, saj je Rusija minska polja na fronti postavila tudi v širini dvajsetih kilometrov. Rotil pa je tudi, da mora Ukrajina dobiti lovce F-16, ki jih je obljubilo več držav, a še niso prispeli v državo.

Dobili naj bi jih več kot 50, a zaenkrat je le Nizozemska napovedala, da bodo obljubljena letala v naslednjih dneh prispela v Romunijo, kjer se bodo na njih urili ukrajinski piloti. Kdaj jim bodo sledili danski, norveški in belgijski lovci, ni znano. Da ob dobri ruski protiraketni obrambi tudi ta letala Ukrajini ne bodo kaj prida pomagala, pa je ocenjeval ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki je napovedal sestrelitev vseh dobavljenih letal F-16 najkasneje v dvajsetih dneh po dvigu s tal.