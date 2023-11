Izraelsko bombardiranje Gaze, ki je po 7. oktobru zahtevalo že več kot 9000 življenj, je namenjeno predvsem uničevanju goste mreže podzemnih predorov in bunkerjev. Ti so za Izrael največji problem v sedanjih operacijah kopenske vojske v Gazi, kjer je izraelska vojska včeraj dosegla obronke mesta Gaza. Hamasovi pripadniki so med vojno leta 2014 prek predorov celo vpadli v Izrael in ubili 11 izraelskih vojakov. Podzemnih prehodov pa niso uporabili 7. oktobra, ko so hamasovci sedem metrov visoko betonsko ograjo, ki obdaja Gazo, prebili na petih mestih in zavzeli oba mejna prehoda z Izraelom.

Velika težava za Izraelce

Hamas je tedaj prek predorov brez vednosti Izraela po telefonu komuniciral s svojimi enotami, ki jih je lahko tudi pod zemljo pošiljal v boj, ne da bi te premike opazili izraelski brezpilotniki. Pomembni so tudi za tihotapljenje iz Egipta in skrivanje orožja, zdaj tudi talcev. Petinosemdesetletna izraelska talka, ki jo je Hamas izpustil na prostost 23. oktobra, je predore opisala kot pajkovo mrežo. Nekateri celo trdijo, da so dolgi skupno 500 kilometrov, kar je izjemno veliko glede na to, da je Gaza velika le 360 kvadratnih kilometrov. Menda gre za največji labirint, ki ga je zgradil človek.

Eden od ruskih novinarjev je januarja v Gazi obiskal predore in jih snemal. Nahajajo se tudi 60 metrov pod zemljo. Od tal do stropa, visokega 1,8 metra, so betonirani in razsvetljeni. V njih so dobro oboroženi pripadniki Hamasa in Islamskega džihada. Eden od poveljnikov je januarja na posnetku ruskemu novinarju dejal: »Ti mladi elitni bojevniki v teh predorih so pripravljeni za veliko bitko, ki lahko traja več mesecev. Predstavljajo velik problem za izraelsko vojsko, saj bodo (v primeru kopenske ofenzive) v hrbet napadli izraelsko vojsko.« Zdaj bi se to že lahko dogajalo. Skratka, čeprav so Izraelci na površju zavzeli del Gaze, bi se lahko od zadaj pojavili oboroženi bojevniki Hamasa.

Japonska taktika bojevanja

S tem so se že soočili Američani v bitki za Iwo Jimo, otoček 1000 kilometrov južno od japonskega otočja, na katerem so februarja in marca 1945 izgubili 6000 mož, 19.000 pa jih je bilo ranjenih. Japonci so jih namreč zaradi 18 kilometrov dolgih podzemnih rovov pogosto nepričakovano napadli od zadaj. To je zdaj tudi taktika Hamasa, ki se je na takšno bojevanje pripravljal vrsto let. Za Izraelce, ki se zdaj borijo na površju, je težava tudi to, da iščejo pripadnike Hamasa pod zemljo, kar je zelo težavno, saj so skoraj vse stavbe porušene, torej je treba najprej odstraniti ruševine.

A kako to, da Hamas ne uporablja predorov za zaščito civilistov v Gazi, med katerimi jih je oktobra umrlo že več kot 9000? Musa Abu Marzuk, član politbiroja Hamasa, je pred enim tednom na to vprašanje novinarja Russia Today odgovoril takole: »Zgradili smo jih, ker nimamo drugega načina, da se branimo pred napadi in ubijanjem. Ti predori nas varujejo pred letali. Borimo se znotraj predorov. Vsi pa vedo, da 75 odstotkov prebivalcev Gaze predstavljajo begunci in da je njihova zaščita naloga Združenih narodov.« Iz teh besed se da sklepati, da je Hamasu vseeno za več kot 9000 mrtvih Palestincev. Še več, množične smrti nedolžnih Palestincev so del njegove strategije, s katero hoče Izraelce svetu prikazati kot zločince. Lahko bi rekli še drugače: če običajno vojska varuje prebivalce, v Gazi prebivalci varujejo vojsko Hamasa.

