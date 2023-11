Ministrovanje Irene Šinko, ki je predčasno zapustila vlado, so hvalili zgolj politiki iz koalicijskih strank in nato večinsko glasovali za njeno razrešitev. Strokovne institucije in kmetijske organizacije njenemu odhodu iz vlade niso niti nasprotovale niti ji niso javno stopile v bran. (Foto: arhiv MKGP)