Je pa zadnjič objavil fotografijo pralnih strojev in se pohvalil, da jih bodo 12 nesli poplavljenim in da je srečen, da lahko pomaga. In so mu računalniški vseznalci še skoraj isti hip dokazali, da je fotografijo pralnih strojev, ki jih je bojda kupil za šest tisoč evrov iz lastnega žepa, ukradel z interneta in da je stara sedem let. Volk torej dlako menja, nravi nikdar, kajne.

Mimogrede, ko smo ravno pri Ruparju in omrežju X. Tam je zapisal še tole: »Siti smo 30 let eno in iste bede. Čas je za vaš odhod, čas je za novo pot!« In se sedaj resno sprašujemo, kdaj je spet prekinil odnose z Janezom Janšo. Ker ta je, če nas spomin ne vara, edini politik, ki je že 30 let na čelu stranke in že 30 let v taki ali drugačni vlogi v politiki ... Na povračilni udarec Janeza nad Pavlom tako še čakamo.