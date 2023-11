Dopisnik BBC je pred tem poročal, da se izraelska vojska na petih območjih na severu območja Gaze spopada s pripadniki palestinskega skrajnega gibanja Hamas.

BBC sicer navaja, da gre za relativno majhno območje, saj je v mirnodobnem času bilo mogoče od severa območja do mesta Gaze priti v 15 minutah, vojska pa je za to potrebovala dva dni, kar kaže na to, da napreduje počasi.

Izraelska vojska je kopensko ofenzivo začela minuli konec tedna, potem ko jo je med zračnimi napadi na območje Gaze napovedovala že nekaj časa, pred tem pa prebivalce pozvala, naj se s severa območja umaknejo na jug. V kopenskih spopadih je bilo po podatkih Izraela ubitih najmanj 18 izraelskih vojakov.

Po palestinskih podatkih je bilo v izraelskih napadih doslej ubitih več kot 9000 Palestincev.

Po podatkih Izraela pa je bilo v napadu Hamasa 7. oktobra, ki je sprožil izraelske povračilne napade, ubitih 1400 Izraelcev. Takrat so za talce po danes objavljenih podatkih izraelske vojske zajeli najmanj 242 ljudi. Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari je ob tem dejal, da naj bi bila večina talcev živa.

Skupina neodvisnih strokovnjakov ZN za človekove pravice, med njimi tudi posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese, so se danes pridružili številnim pozivom Izraelu k humanitarni prekinitvi ognja, Hamasu pa k izpustitvi vseh talcev. Opozorili so, da se izteka čas za preprečitev genocida nad Palestinci in humanitarne katastrofe v Gazi. »Čas za ukrepanje je zdaj. Odgovorni so tudi zavezniki Izraela, ki morajo takoj ukrepati in preprečiti njegovo katastrofalno ravnanje,« so poudarili.