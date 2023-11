V kamniški občini gasilci budno spremljajo plaz Blate

Danes so bili ponovno na terenu geologi iz državne tehnične pisarne, je za STA dejal Pirc. Plaz budno spremljajo, za zdaj pa niso evakuirali nikogar. »Imamo pa vse pripravljeno, v primeru da bi se karkoli sprožilo, imamo narejen načrt evakuacije,« je dodal.

Plaz ogroža okrog 60 hiš, prebivalce pa bodo ob morebitnem proženju plazu evakuirali v Osnovno šolo Stranje ob Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Kamniška Bistrica. O tem so po Pirčevih besedah obveščeni tudi prebivalci.

»Seveda nam ni vseeno ob napovedih,« je dejal Pirc in dodal, da se že od deževja pretekli petek intenzivno pripravljajo na obilnejše padavine. Material preventivno odvažajo s pomočjo koncesionarja, poglabljajo struge in odvažajo pesek, ki ga je naneslo iz višje ležečih krajev v dolino, je pojasnil.

Po poplavah v začetku avgusta so bili namreč vodotoki sanirani le na kritičnih točkah, tam kjer je bila ogrožena cestna in komunalna infrastruktura, je dejal Pirc. Ostale sanacije na vodotokih še niso začeli. Koncesionarji imajo po njegovih besedah namreč navodilo, da za zdaj zagotavljajo le pretočnost, za ostalo sanacijo pa čakajo zakon o obnovi.

Kamniška Bistrica pa za zdaj kljub dežju še ne narašča, je dodal Pirc.

V Zgornji Savinjski dolini se pripravljajo na napovedane nalive

Županja občine Solčava Katarina Prelesnik je za STA dejala, da danes pregledujejo teren in pripravljajo gradbeno mehanizacijo, da bodo v primeru zamašitve pri mostu v vasi Solčava zagotovili pretočnost. Pripravljene imajo tudi protipoplavne vreče, pristojni pa bodo v pripravljenosti celo noč.

Ob pregledu stanja po petkovem deževju so ugotovili, da je en most v občini na novo spodjedlo, tam bodo zdaj namestili večje kamenje in ga tako skušali obvarovati. »Resnično si ne želim, da odnese še en most,« je dejala županja.

Opozorila je še, da vodotoki po avgustovskih poplavah še niso sanirani. Občina je septembra začela sanacijo cest, vodotoki pa so v pristojnosti Direkcije RS za vode, kjer pa so »na žalost naredili premalo«.

Župan občine Luče Klavdij Strmčnik pa je dejal, da trenutno čistijo vodotoke, da bodo omogočili nemoteno odtekanje. »Čeprav zadnja napoved ni tako problematična, napovedujejo od 10 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi morali vodotoki prenesti,« je ocenil. Na terenu imajo tudi nekaj mehanizacije, ki bo sproti čistila struge.

Na območju občine so prejšnji teden evakuirali prebivalce Strug pri Lučah, ki zaradi plazu v Strugah ostajajo evakuirani. Višje od plazu ob potoku pa so še tri hiše, kjer je petkovo deževje naneslo nov material, a današnja napoved »ni tako ekstremna in bo voda lahko normalno odtekla po teh vodotokih«, zato teh prebivalcev ne bodo evakuirali.

Na napovedane obilne padavine se pripravljajo tudi v občini Ljubno, je za STA potrdil župan Franjo Naraločnik. Vse ekipe civilne zaščite so že pripravljene »tako za opazovanje kot za morebitne intervencije«. Z vso težko mehanizacijo delajo zaščite lokalnih cest in nekaterih zaselkov, pripravljajo tudi brežine, da bodo čim dlje zdržale pritisk vode, prva prioriteta pa je tudi čim bolj zaščititi stanovanjske hiše in industrijsko-poslovno cono.

Meni, da so skozi Ljubno vodotoki zelo dobro očiščeni, kar se je izkazalo že prejšnji petek, ko padavine niso predstavljale težav.

»Se je pa pojavilo razlivanje Ljubnice in delno Savinje v zgornjem toku nad naseljem, kjer materiala še niso odpeljali, zato v primeru večjih voda tu pričakujemo prve težave danes in v naslednjih dneh,« je opozoril.

V bližini je tudi nekaj prebivalcev, zato občina to območje posebej opazuje. Prebivalce so že obvestili, da naj se umaknejo na višja mesta. »Glede na jesen, ki jo preživljamo z izjemno visokimi vodami, so tu ljudje dejansko že dnevno pripravljeni za umik,« je prepričan Naraločnik.

Prebivalce iz hiš, ki jih je ogrožal plaz, so izselili že po avgustovskih poplavah, tako da zdaj v občini nimajo plazov, ki bi lahko pomenili nevarnost za stanovanjske objekte. Vse plazove sicer opazujejo in spremljajo.

Poveljnik civilne zaščite občine Mozirje Jaka Vačovnik pa je za STA dejal, da so v Mozirju na morebitne obilne padavine pripravljeni. Prebivalcem so že prejšnji petek ob močnejšem deževju razdelili protipoplavne vreče, saj je že takrat voda poplavila na nekaterih mestih, kjer Direkciji RS za vode še ni uspelo očistiti vodotokov.

V občini pričakujejo, da bodo ista mesta spet poplavljena, tam pa k sreči ni naseljenih prebivalcev, saj zaradi avgustovskih ujm že živijo drugje. Dogovorjeni so tudi z gradbinci s težko mehanizacijo, da ob potrebi takoj priskočijo na pomoč.

V Mozirju tudi opazujejo štiri plazove in preprečujejo zatekanje vode vanje, ti pa ne ogrožajo prebivalcev.