Državni svetniki so o vetu odločali na predlog interesne skupine delodajalcev. Ta je med drugim opozorila na postopek priprave in sprejemanja sprememb zakona, ki po njihovem ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga. »Delodajalske organizacije so bile med pogajanji v izrazito slabšem položaju,« je dejal član te skupine Mitja Gorenšček, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za socialni dialog. Izpostavil je tudi pomisleke glede nekaterih zakonskih določb; med drugim pobudnike veta skrbijo rešitve, ki bi lahko bile po njihovem prepričanju v nasprotju z ustavo.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je zavrnil očitke, da so pozabili na delodajalsko stran. Kot je dejal, razume pravico do odložilnega veta in pravico vsake interesne skupine, da brani svoje interese. »Ne morem pa mimo dejstva, da je novela že bila sprejeta z absolutno večino in da se približuje skrajni rok za prenos dveh evropskih direktiv,« je dodal.

Novela zakona o delovnih razmerjih na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da bi se jim morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta.

Socialni partnerji so se sicer o noveli zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, pogajali več mesecev. Prva različica je šla junija v javno obravnavo neusklajena, tudi to pa je bil razlog, da so delodajalci julija izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta. Nato so oktobra vse tri strani na maratonskih sestankih poskusile z vnovičnim usklajevanjem, a neuspešno. Vlada je tako potrdila neusklajen predlog, bližje sindikalni strani, ob tem pa poudarila, da gredo v spremembe zakona v dveh krogih.