Kot je na novinarski konferenci dejal italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, so ministri preučili podatke po prvih desetih dneh od ponovne vzpostavitve nadzora na notranjih schengenskih mejah, ki so spodbudni. Pojasnil je, da so pregledali 19.000 ljudi in 10.000 vozil. 300 tujcev so na meji zavrnili, deset ljudi pa so aretirali zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah. Poleg tega so 35 ljudi ovadili zaradi različnih kaznivih dejanj. Zaradi pozitivnih rezultatov je Italija nadzor na meji s Slovenijo podaljšala za nadaljnjih 20 dni.

Piantedosi je še zatrdil, da so v Italiji ukrep izpeljali tako, da ni povzročil velikih težav čezmejnim delavcem. Poudaril je, da so se za nadzor odločili na podlagi analiz nevarnosti terorizma, ki so jih opravili specialisti, zato bodo veljavnost ukrepa podaljševali, dokler se razmere ne bodo izboljšale, čeprav si vsi ministri želijo čimprejšnje vrnitve v prvotno stanje. Podobno se je izrazil tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, a je poudaril, da evropski predpisi dovoljujejo največ dva meseca podaljševanja.

Italijanski minister je izpostavil tri sklepe sestanka. Prvi je vzpostavitev stalne strukture za organizacijo mešanih policijskih brigad. Poklukar je pojasnil, da se Italija zavzema za brigade, medtem ko Slovenija zagovarja razširitev mešanih patrulj v trilateralnem formatu.

Drugi ukrep je vzpostavitev skupnih centrov za sprejem tujcev. O operativnih podrobnostih obeh ukrepov se bodo dogovarjali šefi policij. Tretji sklep je, da bo format tristranskih srečanj ministrov postal stalnica. Pogosteje naj bi se preko videokonferenc pogovarjali šefi policij in si izmenjevali varnostne informacije. Poklukar je izrazil upanje, da se bo zdaj tristranskemu sodelovanju priključila še kakšna država.

Poklukar podprl vstop Bolgarije in Romunije v schengensko območje

Poklukar je poudaril, da bo treba na ravni Evropske unije rešiti problem vizumske politke, in da si vsi trije ministri prizadevajo za to, da tujci ne bodo več vstopali v države Zahodnega Balkana kot turisti, potem pa odšli proti zahodu. Ob tem je podprl vstop Bolgarije in Romunije v schengensko območje in delovanje agencije Frontex v Bosni in Hercegovini. Povedal je še, da bo prihodnji teden na obisk v Slovenijo prišel minister za varnost BiH Nenad Nešić.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je za glavno težavo označil zlorabe azilne politike na ravni Evropske unije. Poudaril je, da so vsi državljani tretjih držav, ki pridejo iz Hrvaške v Slovenijo in nato v Italijo, registrirani. Ne gre osebe, ki bi se izognile preverjanju v evropskih in tudi ameriških bazah podatkov. Po njegovih besedah so tudi pred vstopom na Hrvaško prečkali ozemlje vsaj ene države Evropske unije, zato je pozval tudi te države k sodelovanju.

Božinović je poudaril tudi, da so mobilne policijske patrulje veliko učinkovitejše od statičnega nadzora na glavnih mejnih prehodih. Letos so po njegovih besedah mešane patrulje odkrile več kot 500 organizatorjev nezakonitih prehodov in zabeležile približno 26.000 prehodov meje.

Piantedosi je pripomnil, da se je tudi statični nadzor na mejnih prehodih izkazal za učinkovitega. Čeprav je bila vzpostavitev nadzora jasno objavljena, so vstop v Italijo zavrnili 220 osebam.