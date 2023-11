Na konferenci z naslovom Večja in močnejša EU, ki jo je gostila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, so udeleženci razpravljali o tem, kako se lahko EU in njene prihodnje članice čim bolje pripravijo na širitev, ki je v novi geopolitični realnosti postala nujnost, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministrica Tanja Fajon je v razpravi izrazila podporo Slovenije širitvi EU in ocenila, da je potrebno do konca desetletja zgraditi Evropo, ki bo močnejša in enotna. Dodala je, da je »blejska zaveza« priložnost za drugačno razmišljanje - »za EU, da pokaže zavezanost širitvi, in za države kandidatke, da opravijo svoje delo« ter poudarila, da je širitev strateška zaveza EU.

Kot enega od možnih korakov za pospešitev širitvene politike je izpostavila pospešeno ali postopno vključevanje držav kandidatk v politike EU in v enotni evropski trg. »Podpiram implementacijo statusa opazovalke za države kandidatke v Svetu za zunanje zadeve ali v Evropskem parlamentu. Širitev EU mora postati bolj konkretna za državljane držav kandidatk,« je poudarila.

Predstavila je tudi vizijo razširjene EU po letu 2030, ki bi bila bolj angažirana v svetu, predvsem pri soočanju z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, nezakonite migracije in terorizem, in bi si hkrati prizadevala za povečanje evropske suverenosti in zavarovanje dobavnih verig. »Želim si, da bi bila leta 2030 EU razširjena, opolnomočena in bolj angažirana v svetu,« je poudarila.

Ocenila je še, da bosta širitev in poglabljanje EU morala potekati sočasno. V okviru notranjih prilagoditev EU bo tako treba preučiti posledice širitve za določene politike EU in njihovo financiranje ter za institucionalni ustroj EU, vključno s krepitvijo mehanizmov za zaščito vladavine prava.

V razpravi sta sodelovala tudi zunanja ministra Ukrajine in Severne Makedonije, Dmitro Kuleba in Bujar Osmani. S slednjim se je Fajon srečala tudi dvostransko.