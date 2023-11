Župan občine Tolmin Alen Červ je dodal, da dela na hudourniških vodotokih in aktivnih plaziščih še intenzivno potekajo. V Kneži so tako sprostili pot hudourniku, v Klavžah pa so uredili bankino ceste, da se voda iz struge ne bi razlivala po cesti. Z deli urejajo tudi mesta, na katerih bo gradbena mehanizacija prisotna tudi ponoči in sproti odkopavala nanošen material. Do včeraj so poglabljali tudi strugo Bače in Koritnice na mestih, kjer je bilo predvideno, da bi se struge lahko napolnile, je dejal župan.

Občane, ki se počutijo kakorkoli ogrožene ali opazijo, da se v bližini kaj dogaja, je Červ pozval k predčasni evakuaciji. Nastanitvene kapacitete je tolminska občina uredila v dijaškem domu in Domu upokojencev Podbrdo, še en evakuacijski center pa državna enota Rdečega križa ureja v dvorani Doma puntarjev v Kneži. »Te stvari imamo razpršene po več lokacijah, da v kolikor pride do podora, ki bi zaprl cesto, lahko ljudje še vedno pridejo do enega teh centrov,« je pojasnil.

Po Červovih besedah je že zjutraj krenila Slovenska vojska iz Ljubljane proti Mežici, kjer bodo njeni pripadniki naložili še dodatno gradbeno mehanizacijo in okrepili 24 vozil gradbene mehanizacije, ki že sanirajo posledice padavin. V popoldanskih urah pripadnike vojske pričakujejo v Podbrdu, kjer bodo nastanjeni z drugimi razpoložljivimi silami. Pripeljali bodo tudi vojaško sanitetno ekipo, ki bo tam nastanjena čez noč.

Červa ob tem veseli, da so se pripravljali na najslabši možni scenarij, saj se je ta po napovedih Arsa tudi realiziral. Najbolj ga skrbi spodjeden odsek glavne državne ceste pri Grahovem ob Bači, kjer je promet že zdaj urejen enosmerno. »Cel 50-metrski odsek ceste bi lahko zdrsel v grapo, potem imamo našo občino razdeljeno na dva dela. Ravno zato je pomembno, da planiramo po najslabšem scenariju,« je župan sklenil izjavo.

Zaradi napovedanih nalivov v pripravljenosti pristojne službe v skoraj celotni Sloveniji

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan bo danes zaradi napovedanih nalivov in morebitnih poplav podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju. Odredba bo veljala za centre za obveščanje, regijske centre in skladišča ter za poveljnike in delavce na teh območjih, je napovedal.

Na novinarski konferenci je Šestan tudi pojasnil, da pripadniki Rdečega križa Nova Gorica danes postavljajo tudi nastanitveno enoto, ki bo služila za nastanitev morebitnih evakuiranih, če ne bodo imeli druge nastanitve, in za prenočitve gasilskih enot iz cele severnoprimorske regije, ki so nameščene v Baški grapi. V pripravljenosti bo tudi nekaj sto slovenskih vojakov z mehanizacijo.

Šestan je ponovil poziv k čiščenju vodotokov in dejal, da čiščenje ne bo odveč, saj zamašeni odtoki pomenijo, da voda ne odteka, ampak »jo dobimo nazaj«. Ob tem je dejal, da opozorila vseh strokovnjakov niso namenjena, »da bi nekoga zafrkavali, ampak so namenjena temu, da ohranimo kakšno življenje in zmanjšamo škodo«. Dodal je tudi, da so občine opozorjene in vedo, kakšne ukrepe morajo izvajati.

Vremenoslovci od danes popoldne do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.