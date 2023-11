V Sevnici dva spomenika in cesta popisani s simboli svastike

V sredo zjutraj so policisti v Sevnici ugotovili, da sta dva spomenika in cesta popisani s simboli svastike (kljukastega križa). Po prvih ugotovitvah ogleda so neznanci v noči iz torka na sredo, s sprejem rdečkaste oziroma roza barve s svastikami popisali doprsni kip Savi Kladniku pri osnovni šoli in marmorni obelisk s kiparsko kompozicijo iz brona in kamna na Trgu svobode z doprsnim kipom narodnega heroja Alojza Kolmana – Maroka. Svastiko so opazili tudi na vozišču na Prešernovi cesti. Neznanci so pri kipih razmetali tudi sveče in cvetlične aranžmaje.