»Danes ponoči in jutri nas čakajo jesenske poplave. Reke bodo res hitro naraščale,« je opozoril hidrolog Janez Polajnar iz Arsa. Akumulacija padavin bo po besedah meteorologa Branka Gregorčiča največja na širšem območju Posočja, Bohinja in Gornjesavske doline. V okolici Ljubljane pričakujejo velik pretok Save, podoben poplavam pred desetletjem. Poplavila bo tudi Drava »Danes je še čas za samozaščitne ukrepe,« je še dodal Polajnar. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da bo podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju. Neža Kodre iz Direkcije za vode je prosila vse, da s priobalnih območij umaknejo material (drva, bale sena), ki bi ga voda odnesla in bi zamašil vodotoke.

Šestan je ponovil poziv k čiščenju vodotokov in dejal, da čiščenje ne bo odveč, saj zamašeni odtoki pomenijo, da voda ne odteka, ampak »jo dobimo nazaj«. Ob tem je dejal, da opozorila vseh strokovnjakov niso namenjena, »da bi nekoga zafrkavali, ampak so namenjena temu, da ohranimo kakšno življenje in zmanjšamo škodo«.

Eden najgloblji ciklonov v zadnjih desetletjih

Kot je opozoril Meteorolog Branko Gregorčič je pojasnil, da smo letos jeseni priča pogostim ciklonom, danes pa celo enemu najglobljih v zadnjih desetletjih. Z njim povezana fronta se prek Francije hitro pomika proti Alpam in bo v noči na petek prešla tudi Slovenijo. Popoldne se bo nad Sredozemljem zelo okrepil južni do jugozahodni veter, z njim pa bo proti Alpam pritekal izrazito topel in vlažen zrak. »To bo prineslo hitro intenziviranje padavin predvsem v gorskih pregradah zahodne Slovenije. Ob morju bo zapihal močan jugo, sunki vetra lahko dosegajo od 70 do 100 kilometrov na uro v večernem času,« je dodal Gregorčič. Na širšem območju Posočja lahko že pred fronto v zgolj šestih urah zapade več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter in potem še ob sami fronti, ki bo ponoči prehajala državo.

Do petka zjutraj bo 24-urna količina padavin na severozahodu Slovenije predvidoma znašala od 120 do 240 litrov na kvadratni meter, drugod v hribovitih predelih od 60 do 120, sicer pa večinoma od 20 do 60 litrov na kvadratni meter.

Močno naraščanje rek

Na Arsu napovedujejo, da bodo danes zvečer in ponoči reke začele močno naraščati, sprva na severozahodu, kasneje pa tudi drugod po Sloveniji. Poplavljale bodo reke v Posočju, reke v porečju Sore na Idrijsko-Cerkljanskem, Sava Bohinjka in Sava v srednjem in zgornjem toku.

Na celotnem območju severozahodne Slovenije in delu osrednje Slovenije in ob obali so verjetne poplave hudourniških vodotokov in zaledne padavinske vode. Poplavljanje rek je možno tudi na Vipavskem, Savinjskem in na Koroškem, opozarja Arso.

Pretok Drave se bo na meji z Avstrijo od današnjega večera dalje postopno povečeval. V jutranjih urah se bo Drava razlivala na najbolj izpostavljenih delih, čez dan se bodo poplavljene površine vzdolž celotne Drave povečevale. Po navedbah Arsa lahko Drava v petek popoldan poplavi tudi v večjem obsegu.

Večja nevarnost zemeljskih plazov

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo tistih, ki so nastali ob nedavni ujmi. Opozorilo velja od danes popoldne, nevarnost za nastanek zemeljskih plazov pa bo ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile, so sporočili iz Geološkega zavoda Slovenije.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Zaradi velike namočenosti obstaja povečana nevarnost za nastajanje zemeljskih plazov tudi na območjih, ki do sedaj niso bila prizadeta.

Na geološkem zavodu prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih. Upoštevajo naj navodila civilne zaščite, še posebej, če je bila odrejena evakuacija, so dodali.

V Baški grapi danes 70 litrov dežja, v petek tudi 150 litrov

Na Arsu so zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdali posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije.

Kot opozarjajo, bo danes dopoldan občasno deževalo predvsem na Gorenjskem, popoldne in zvečer pa se bodo padavine krepile in razširile tudi nad Koroško in Savinjsko regijo. Do večera bo na Gorenjskem padlo od 10 do 30, v Baški grapi okoli 70 litrov dežja na kvadratni meter, drugod manj.

V noči na petek pa bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ki jo bodo spremljale nevihte, nalivi in močnejši sunki vetra. V zelo kratkem času od danes zvečer do petka zjutraj bo na območju Koroške in Savinjske regije padlo od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, na Gorenjskem od 60 do 100, na območju Baške grape pa tudi okoli 150 litrov na kvadratni meter. V petek čez dan bo občasno deževalo, pade lahko še okoli 10 litrov dežja na kvadratni meter.

V soboto čez dan bo suho

Občasno bo deževalo tudi v noči na soboto, v soboto čez dan bo večinoma suho. V noči na nedeljo pa bodo padavine ponovno zajele vso območje. Padlo bo lahko še od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, na območju Baške grape lahko krajevno tudi okoli 100 litrov na kvadratni meter.