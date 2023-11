Hiter razvoj umetne inteligence prinaša vse več vprašanj, skrbi in potencialnih nevarnosti, o katerih celo med znanstveniki ni soglasja. Sprožil je celo apokaliptične napovedi. Nekateri mislijo, da bo umetna inteligenca, ko bo presegla človeško inteligenco, prinesla konec človeštva. Toda te ocene so morda pretirane.

Sunak se hvali

Britanski premier Rishi Sunak, gostitelj prvega globalnega vrhunskega srečanja o umetni inteligenci v Londonu, je na veliko hvalil britansko vlogo v razumevanju umetne inteligence in sporočil, da bo (njegova) britanska vlada prva na svetu ustanovila prvi inštitut za varno uporabo umetne inteligence. Pred vrhom je dejal, da bo inštitut raziskoval, ocenjeval in testiral nove oblike in modele umetne inteligence, da bi razumeli sposobnosti in tveganja, ki jih prinašajo.

Sunak, ki se ubada z najrazličnejšimi domačimi političnimi problemi, upa, da mu bo vrh o umetni inteligenci izboljšal vse slabše ocene javnega mnenja. Prvi globalni vrh o umetni inteligenci, ki je britanska ideja, poteka v Bletchley Parku, na posestvu, ki se je v zgodovino vpisalo kot »baza«, v kateri je vrsta zelo pametnih Britancev med drugo svetovno vojno razkrivala nemške kode. Iz ZDA je na vrh prišla podpredsednica Kamala Harris. Nekateri so bili kritični zaradi Sunakovega vabila Kitajski, ki jo zastopa Wu Zhaohui, namestnik ministra za znanost in tehnologijo. »Nekateri menijo, da bi morali Kitajsko izključiti, vendar ne moremo imeti resne strategije o umetni inteligenci, če ne poskušamo vključiti vseh na področju umetne inteligence vodilnih svetovnih sil,« je kritikom odgovoril premier Sunak.

Skupna deklaracija za sodelovanje

Vrh v Londonu naj bi se osredotočil na tveganja, ki jih prinaša umetna inteligenca. Včeraj je 28 držav (tudi Evropska unija je med podpisnicami) sklenilo deklaracijo, v kateri so se obvezale za sodelovanje pri obvladovanju tveganj umetne inteligence. V izjavi izražajo nujno potrebo po razumevanju in skupnem obvladovanju morebitnih tveganj z novim skupnim globalnim prizadevanjem za zagotovitev razvoja in uporabe umetne inteligence na varen in odgovoren način v korist svetovne skupnosti.

Sunak je ob tem rojakom zagotovil, da britanska vlada razvija najboljšo zaščito pred potencialnimi slabimi posledicami umetne inteligence. V delo skupine ljudi, ki naj bi skrbeli za to, je vložila že sto milijonov funtov. Po Sunakovih besedah več kot katera koli druga vlada na svetu.

Sunak je tudi razložil, zakaj se britanski vladi »ne mudi regulirati umetne inteligence«. »Gre za načelo, verjamemo v inovacije, to je glavna značilnost britanske ekonomije. Inovacije vedno raje spodbujamo, kot dušimo. In kako naj bi spravili skupaj zakone o nečem, česar še vedno ne razumemo? Namesto tega smo se odločili za ustanovitev vodilnega svetovnega inštituta, ki bo razumel in ocenil varnost umetne inteligence,« se je bahal Sunak, ki je za začetek vrha najel celo kralja Karla III., čeprav je na obisku v Keniji. Od tam je poslal kratek videonagovor udeležencem vrha, v katerem je dejal, da se je z nevarnostmi umetne inteligence treba spoprijeti »z občutkom nujnosti, enotnosti in kolektivne moči«.

Izumiranje poklicev

Najbolj stvarne in bližnje bojazni o umetni inteligenci so povezane z opozorili o izumiranju poklicev in izgubljanjem delovnih mest. Umetna inteligenca je vse pametnejša. Zato se povečuje število »naših« človeških poklicev, ki bi jih utegnila nadomestiti. V Britaniji so poskusili odgovoriti na vprašanje, ali utegne umetna inteligenca spremeniti ali celo prevzeti delo novinarjev.

Znanstveni dopisnik televizije Sky je hotel ugotoviti, ali bi umetna inteligenca lahko nadomestila njega. Naročili so »ji«, naj pripravi prispevek o podnebni krizi. Njeno poročilo je bilo povsem »spodobno, saj je vsebovalo vse glavne res že dolgo znane resnice, vendar preveč fraz in prav ničesar izvirnega«. Manjkalo ji je ostrine, misli o reševanju krize. Spominjalo je na prispevek novinarja pripravnika. Umetna inteligenca je pred pisanjem poročila potrebovala pomoč – napotke računalničarja, da je lahko sprožila raziskovanje teme. Novinar je iz gradiva, ki ga je zbrala umetna inteligenca, moral odstraniti neizvirne pa tudi nevarno netočne teorije in večkrat popraviti njene popravke v poročilu, ki so ga morali naložiti v avatarski program novinarke, da je ta umetni inteligenci »posodila« svojo podobo, piko na i pa je moral dati montažer, da je »zašil« vse dele poročila. Ker je za »pripravniško« poročilo o eni od že desetletja najbolj vročih tem umetna inteligenca potrebovala pomoč kar štirih ljudi, se zdi novinarski poklic varen, pravzaprav zelo varen, vsaj pred umetno inteligenco. Bolj nevarna mu je človeška neinteligenca.