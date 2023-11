Restavracija hotela Jožef: Povprečnost pod Michelinovo zaščito

Ni dolgo tega, kar je svetovni kulinarični vodnik Michelin v Sloveniji podelil svoje nagrade in priporočila za leto 2023. Restavracijo v hotelu Jožef v Idriji so uvrstili med tiste, kjer je mogoče jesti poceni in dobro.