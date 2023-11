V klasično spletno prevaro se je ujela mogočna britanska medijska družba BBC, pravzaprav njen višji poslovni menedžer za športne pravice Richard Parkes. S podjetjem Channel 2 iz Združenih arabskih emiratov se je dogovoril za plačilo televizijskih pravic za prenos svetovnega prvenstva v kriketu leta 2019. Neznani goljufi so v nekem trenutku prestregli elektronsko komunikacijo med BBC in podjetjem iz Dubaja in Parkesu poslali lažno elektronsko sporočilo, ki je bilo videti popolnoma enako, kot če bi ga dobil od Dubajcev. Britanec je prevari nehote nasedel in goljufom nakazal 300.000 funtov (336.000) evrov. Šele ko so ga Dubajci pobarali, kje je nakazilo za prenos prvenstva v kriketu, je BBC spoznal, da je bil pošteno ogoljufan.

Iz Anglije prek Slovenije v Nigerijo

In zdaj v Slovenijo. Denar BBC je namreč pristal na bančnem računu slovenske državljanke Tanje Čop. Da bi prikrila njegov nezakonit izvor, je funte zamenjala v evre in 269.000 evrov nakazala na (tudi ravno odprt) račun Branka Pavlovića. Preostalo je hotela dvigniti, a je banka račun že blokirala. S tega računa je bil denar nakazan v Nigerijo. Tam je lastnik računa del zneska dvignil, del pa nakazal nekemu podjetju. V nakazila s Pavlovićevega računa naj bi bil po trditvah tožilstva vpleten tudi Sandi Mikulin, ki naj bi razpolagal z računom, Erika Novak pa naj bi jih pri vsem tem usmerjala in jim dajala navodila. Uroš Skopec pa naj bi bil tisti, ki je prek Salomonovega oglasnika iskal ljudi, ki bi v zameno za nekaj zaslužka odprli bančne račune. Vsi našteti so obtoženi goljufije in pranja denarja, sojenje poteka na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Del denarja nazaj BBC

Denar, ki ga obtoženim ni uspelo spraviti do Nigerijcev, je tožilstvo zaseglo in zavarovalo. Ker gre nesporno za denar britanske medijske hiše BBC, je njihov pooblaščenec v Sloveniji sodišče zaprosil, ali bi ga lahko britanska družba dobila nazaj, še preden se sojenje pri nas konča. Ta postopek pa ni tako zelo enostaven, saj morajo s predlogom soglašati prav vsi vpleteni: obtoženi, odvetniki, tožilstvo in ne nazadnje sodni senat pod vodstvom sodnika Bernarda Tajnška. Po številnih zapletih in pravnih dilemah se je prejšnji teden to tudi zgodilo. Odvetniki obtoženih so se s predlogom pravzaprav morali strinjati. Njihovi klienti vsi po vrsti zanikajo vpletenost v goljufijo, zato je bila obrazložitev obrambe jasna: ker moj klient nima s tem denarjem nič, vrnitvi seveda ne nasprotujemo. S tem so se morali strinjati tudi obtoženi, tožilstvo tudi ni imelo nič proti in sodni senat je na koncu odločil, da bo BBC dobil 76.886 evrov, ki jih je našim preiskovalnim organom uspelo zadržati. Ostalo je pristalo v Nigeriji ...