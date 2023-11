Goli posnetki, ki to niso – a vseeno so

V kraju na jugozahodu Španije so po spletu zakrožile lažne gole podobe najstnic, ki naj bi jih z umetno inteligenco ustvarili njihovi sovrstniki. Takih primerov je iz dneva v dan več po vsem svetu. Lažne podobe storilci uporabijo za izsiljevanje in nadlegovanje. Gre za tako sofisticirane programe oziroma aplikacije, da je skoraj nemogoče razločiti med izvirnikom in ponaredkom.