#recenzija Iz koncepta v izpoved

Jan Krmelj (1995) je na literarno sceno stopil pred slabim desetletjem kot študent režije in se s prvencem Relikvije dihanja predstavil kot pesnik silovitega imaginativnega potenciala, ki jezikovne strukture razstavlja tako, da se v njem množijo ekspresivne sinestetične podobe: »Izkušam neprilagojenost ptice v zaskaljenem / zobovju meje molka.« Pričujočo drugo pesniško zbirko izdaja kot uveljavljen gledališki režiser in avdiovizualni ustvarjalec, a razen nekaterih filmsko-gledaliških referenc in očitnega dramaturškega loka v knjigi večjih sledi gledališča ni zaznati. Kljub dialoškosti je namreč v ospredju raziskovanje bivanjskih možnosti (jezika), v primerjavi s prvencem gre za formalno bolj umirjeno, metaforično okleščeno, skorajda asketsko zbirko s sporadičnimi ekspresivnimi momenti.