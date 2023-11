Devetindvajsetletna Jessica Pegula kaže mišice na sklepnem teniškem mastersu v Cancunu. Američanka si je z dvema zmagama v skupinskem delu tekmovanja proti Kazahstanki Jeleni Ribakina in Belorusinji Arini Sabalenka pred zadnjih krogom že zagotovila polfinalno vstopnico, saj bo igrala proti Grkinji Marii Sakari, ki je oba dvoboja v skupinskem delu izgubila. Kazahstanka in Belorusinja se bosta za vstop v polfinale pomerili danes. V primeru poraza Arine Sabalenka se številki 1 ne obeta nič dobrega v boju za najboljšo teniško igralko ob koncu koledarskega leta, ki ga bijeta s Poljakinjo Igo Šwiatek.

Strup elitne deseterice

Jessica Pegula si je prvič priborila nastop na sklepnem teniškem mastersu najboljših osmih igralk sezone lani, ko je v Fort Worthu v skupinskem delu izgubila vse tri dvoboje. »Ko sem se lani prvič v karieri prebila med najboljših pet igralk na svetovni lestvici, sem imela pomisleke, ali res spadam tako visoko,« je priznala Jessica Pegula. »V preteklosti sem bila znana po tem, da sem premagovala nižjeuvrščene igralke na svetovni lestvici, proti višjeuvrščenim pa sem izgubljala. Letos se proti najboljšim igralkam na svetu počutim precej bolj udobno. Z zmagami sem vse bolj samozavestna in to je glavni ključ do uspeha. Ves čas verjamem vase, da lahko premagujem najboljše na svetu,« je po zmagi nad Arino Sabalenka odgovarjala Američanka.

Da proti Jessici Pegula ni dobro češenj zobati, ko dobi prvi niz, kaže podatek, da je letos dobila vseh 49 dvobojev, ko se je znašla v rezultatski prednosti. Poleg tega je dobila tudi zadnjih pet dvobojev proti igralkam elitne svetovne deseterice, kar je nazadnje od Američank pred petimi leti dosegla Sloane Stephens. »Podatek, da sem proti Arini izkoristila šele sedmo zaključno žogico, ne pove veliko. Pomembno je, da si ustvariš priložnosti ter verjameš v zmago. Samo poglejte, koliko dvobojev dobi igralec ali igralka, ki reši vsaj eno zaključno žogico, večkrat takšen igralec osvoji tudi turnir. V svoji karieri sem izgubila nekaj dvobojev, ko sem zapravila zaključno žogico, a jih tudi dobila,« razlaga ta hip vroča Američanka.

Alcarazu zmanjkuje bencina

Zaključek sezone se ne odvija po željah Carlosa Alcaraza, ki je večji del leta preživel na mestu številke 1 svetovnega tenisa, ki mu jo je v zadnjih tednih znova odvzel Novak Đoković. Španec je po uvrstitvi v polfinale OP ZDA v New Yorku igral devet dvobojev, od tega je izgubil kar štiri. Na teniškem mastersu v Parizu je izgubil že v drugem krogu (v prvem je bil prost), s 6:3, 6:4 pa ga je premagal Rus Roman Safiulin. »Slabše igre in porazi so verjetno posledica dejstva, da je za mano zelo dolga in naporna sezona, ki je očitno pustila nekaj posledic. Nisem edina žrtev, saj je bilo v Parizu veliko presenečenj, precej več kot na turnirjih na začetku sezone. Safiulin me ni presenetil z ničemer. Veliko sem ga spremljal v zadnjem času, ko je premagoval odlične igralce. Glavni problem je bil, da moja igra ni bila na pravi ravni, zato me čaka v nadaljevanju veliko dela,« meni Carlos Alcaraz.

Za največje presenečenje včerajšnjega dne je v Parizu poskrbel Grigor Dimitrov. Bolgar se je Daniilu Medvedjevu teden dni po porazu na Dunaju maščeval ter ga z zmago s 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2) presenetljivo izločil s turnirja. Dimitrov se je igral z živci svojih navijačev, saj je v deveti igri tretjega niza na svoj servis zapravil štiri zaključne žogice, v dvanajsti pa na tekmečev začetni udarec še dve. Dimitrov ima za sabo solidno sezono, saj je dobil 38 dvobojev, izgubil pa jih je 20, od tega deset proti najboljši svetovni deseterici, proti kateri je dosegel šest zmag.

Cancun v številkah WTA, sklepni masters (8.475.770 evrov), skupina Bacalar, 1. krog: Sabalenka (Blr, 1) – Sakari (Grč, 8) 6:0, 6:1, Pegula (ZDA, 5) – Ribakina (Kaz, 4) 7:5, 6:2, 2. krog: Pegula – Sabalenka 6:4, 6:3, Ribakina – Sakari 6:0, 6:7 (4), 7:6 (2). Skupina Chetumal, 1. krog: Šwiatek (Pol, 2) – Vondroušova (Češ, 7) 7:6 (3), 6:0, Gauff (ZDA, 3) – Jabeur (Tun, 6) 6:0, 6:1.