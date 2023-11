Čeprav je nemško vodstvo Nogometnega kluba Olimpija portugalskega trenerja Joaa Henriquesa zamenjalo s Slovencem Zoranom Zeljkovićem, se kriza le še poglablja in stanje je iz dneva v dan bolj klavrno. Ljubljančani so pod Zeljkovičevim vodstvom premagali le Domžale, a jih je zmaga zavedla, saj je bil najboljši igralec tekme poveljnik obrambe Marcel Ratnik. Nato so poskrbeli za evropsko blamažo na Ferskih otokih proti Klaksviku (0:3) in v Stožicah zgolj remizirali z Aluminijem (0:0), potem ko so ušli porazu zaradi odločitev sodniške ekipe, saj so bili gostje iz Kidričevega prikrajšani za enajstmetrovko. Olimpija je v očitni krizi igre in tudi stanja duha, zato je 43-letni Zeljković pred številnimi izzivi, za katere bi potreboval tudi več trenerskih izkušenj. »Držati moramo skupaj, saj le tako lahko izidemo iz težav,« se bodri Zoran Zeljković.

Olimpija ima širok igralski kader, ki pa se redči predvsem z nosilci igre. Vratar Matevž Vidovšeka, ki je že operiral poškodovano ramo in se bo vrnil prihodnje leto, v nedeljo si je stegensko mišico poškodoval še kapetan Timi Max Elšnik, ki je dolžnik z zadnjih tekem. Za nameček zaradi štirih rumenih kartonov v nedeljo na derbiju proti Celju, ki ima že osem točk prednosti, ne bo smel igrati motor ekipe Agustin Doffo. A še pred potjo v Celje lahko Olimpija že danes (ob 14. uri) naleti na novo mino presenečenja, saj bo v slovenskem pokalu gostovala pri ambicioznem drugoligašu v Grosupljem. Navijači Olimpije so izgubili potrpljenje, zato so igralce v nedeljo izžvižgali, Green Dragons pa so obrnili hrbet tako, da so tribuno zapustili še preden bi pod njo prišli igralci, da bi se jim zahvalili za podporo.

Ob razglašeni Olimpiji, Kopru, ki sicer ne izgublja, a prevečkrat remizira, in Mariboru, ki se muči iz tekme v tekmo, ima Celje avtocesto do naslova prvaka, sa j povečuje prednost pred zasledovalci Ob Celju je hit Bravo, ki s trenerjem Alešem Arnolom igra boljše in še bolj raznovrstno, kot je pod Dejanom Grabićem. Čeprav je v ekipi veliko mladih igralcev, je njihova igra všečna in taktično zrela, za kar skrbijo izkušeni Kavčič, Jakšić in Poplatnik.