Lionel Messi je osmič postal najboljši nogometaš na svetu, potem ko je na račun naslova svetovnega prvaka, ki ga je osvojil lani decembra z Argentino na šampionatu v Katarju, prejel več glasov od Norvežana Erlinga Haalanda in Francoza Kyliana Mbappeja. Prav soigralcem v argentinski reprezentanci je posvetil nagrado, ki jo je prejel na prireditvi v Parizu, kjer so bili ob njem vsi trije sinovi. »To je darilo za vso reprezentanco, za vse, kar smo dosegli. Gre za naslov, ki si ga želijo vsi. Z zmago so se izpolnile moje sanje, sanje soigralcev in moje države,« je povedal Lionel Messi, ki je na svetovnem prvenstvu dosegel sedem golov in bil izbran za najboljšega igralca tekmovanja.

​Messi kot Kempes in Maradona

​Messi je v Katarju vodil Argentino do tretjega naslova svetovnega prvaka tako bojevito, strastno in voditeljsko, kot sta to počela njegova slavna rojaka Mario Kempes leta 1978 in Diego Maradona 1986. Svojemu izjemnemu znanju je končno dodal neustrašnost, predrznost in tudi »pobalinstvo«, torej elemente, ki so mu manjkali v prejšnjih štirih nastopih na svetovnih prvenstvih in so bili vselej zaščitni znak argentinskih nogometašev. Končno je dvignil pokal za zmagovalca, edino lovoriko, ki mu je manjkala v bogati zbirki, s katero je končal razprave o tem, kdo je najboljši igralec v zgodovini nogometa.

Že ko je Messi pri 13 letih prišel v Barcelono, kjer je nato ostal 21 let, je tihi fant iz Rosaria, ki je imel težave s prepočasno rastjo, nakazal, da lahko postane nogometni genij, ki ga bo občudoval ves svet. Da je rušil rekorde, ga je gnalo tudi 15 let dolgo rivalstvo s Portugalcem Cristianom Ronaldom, kakršnega v zgodovini nogometa še ni bilo. Messi je v lanski sezoni (za izbor je štelo obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023) za PSG, Argentino in Inter Miami na 56 tekmah dosegel 40 golov in prispeval 26 asistenc. Ob prestopu iz PSG v Inter iz Miamija je povzročil pravo nogometno evforijo v Severni Ameriki. S klubom, katerega lastnik je David Beckham, je osvojil tudi prvo lovoriko – ligaški pokal.

Pojavljajo se ugibanja, do kdaj bo igral nogomet, saj bo leta 2026, ko bo svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, star 39 let. »O dolgoročni prihodnosti ne razmišljam. Želim uživati le vsak dan posebej. Z reprezentanco nas čaka južnoameriško prvenstvo, na katerem bomo branili naslov. Tega nastopa se veselim, nato pa bomo videli,« je razložil Messi.

Najboljša igralka sveta pomaga beguncem

Nagrado za najboljšo nogometašico je prvič prejela Španka Aitana Bonmati, ki je bila prva zvezdnica reprezentance ob letošnji osvojitvi naslova svetovnih prvakinj na prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji, z Barcelono pa je zmagala ligo prvakinj, evropski superpokal in špansko prvenstvo. »Nekoč sem podelitev gledala po televiziji in na njej videla Messija. Tedaj se mi je zdelo to zelo daleč stran. Nagrada je navdih za več generacij dečkov in deklic,« je povedala Aitana Bonmati. Bila je gonilna sila ekipe na svetovnem prvenstvu, saj največja svetovna zvezdnica ženskega nogometa Alexia Putellas, dvakratna dobitnica zlate žoge, ni bila v formi.

​Bonmatijeva je ponosna Katalonka, starša sta učitelja jezikov in katalonske književnosti, zato je domača hiša podobna knjižnici. Naprej je igrala košarko, nato se je lotila še nogometa in igrala v mešanih ekipah s fanti, ki so jo zbadali zaradi nizke rasti, a je bila izjemno trmasta. Ko se je pri 13 letih pridružila Barceloni, je uresničila sanje in se je skupaj z očetom z javnim prevozom vozila po dve uri na treninge. Njene odlike so velika tekmovalnost, igra z obema nogama, eleganca v vodenju žoge in vsestranskost, saj lahko igra na več položajih v zvezni vrsti ali na krilu. Kot otrok je preučevala, kako so se po igrišču gibali in vodili žogo njeni vzornik Xavi, Iniesta in Messi. Z Barcelono je serijska španska prvakinja, v zadnjih dveh sezonah je osvojila ligo prvakinj, v kateri je bila lani izbrana za najboljšo igralko sezone, predlani za MVP finala. Razmišlja že o življenju po koncu kariere, saj je študentka fakultete za šport, odklop od športa so potovanja, sodeluje pa tudi pri pomoči beguncem.